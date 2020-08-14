【新股IPO】智勤首日掛牌潛水　每手帳面蝕380元

本港領先模板承造商智勤控股（09913）首日掛牌，股價低開26%報0.385元，最高曾見●元，低見●元，全日收0.425元，較招股價0.52元，跌18%；成交1.08億股，涉及資金4,820萬元；以每手4,000股計，一手帳面蝕380元。

相關文章：【螞蟻IPO】螞蟻集團傳最快9月招股 A＋H擬集資300億美元或史上NO1

該股是次上市共發售2.5億股，其中10%公開發售獲逾18倍超購，已啟動回撥機制佔比增至30%，認購一手中籤80%；招股範圍介紹0.52至0.64元，終以下限定價，料集資淨額約9,400萬元，主要用於撥付項目預付資金需要及擴充人力等。上市獨家保薦人豐盛融資。

相關文章：【新股IPO】傳百勝中國最快9月來港第二上市 集資20億美元

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ】

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！