【美股收市】紓困方案談判僵持  道指跌80點   美元軟金價揚

美國上周首領失業救濟人數優於預期，惟新一輪紓困措施的談判繼續僵持，經濟前景仍存在不明朗因素，美股3大指數個別發展。

道指收報27896點，跌80點；標指收報3373點，跌6點；納指收報11042點，升30點。

美國總統特朗普表示，若他連任成功，會將資本增值稅降至15%，令美元在他第二任期內變得更強勢。惟其言論發表後，美元偏軟，美滙指數最新報報93.25，跌0.2%。

金價則繼續反彈，紐約12月期金收報1970.4美元，升21.4美元或1.1%，連升兩日。現貨銀價最多升8.7%至27.72美元，是2014年12月以來最大即市升幅。

特朗普政府和民主黨談判仍然陷於僵局，相信很難在短時間內達成共識。參議院共和黨領袖麥康奈爾表示，參議院8月如期休會，在9月8日之前不再舉行任何投票。不過，如達成新一輪刺激方案，需議員返回進行投票的話，他們將在24小時內獲得通知；議院將舉行備考會議，否則將在9月8日復會。

內地綫上房地產中介平台貝殼找房（美︰BEKE），周四在紐約證券交易所首日掛牌，大漲87%，市值超過400億美元（3120億港元）。

貝殼找房獲騰訊(00700)認購至少2億美元。上市承銷商為高盛、摩根士丹利、華興資本，其集資額計算，為繼愛奇藝（美：IQ）於2018年3月上市以來最大宗中資美國上市個案。

思科系統（美︰CSCO）第4財季純利增18%，多過市場預期，但預料今季收入將跌9%至11%，經調整每股盈利料介乎69美仙至71美仙，均遜於預期，股價急挫11.2%。

召車App公司Lyft第2季收入急挫61%，經調整虧損擴大至2.8億美元，股價挫5.4%。

國際能源署(IEA)下調今年全球石油需求預測，拖累油價，紐約期油收市跌1%，報42.24美元 ; 倫敦布蘭特期油收市跌1%，報44.96美元。

責任編輯：柯志宏

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