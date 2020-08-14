【iPhone組裝商】和碩私有化鎧勝 台商聯合加緊抗衡中資企業？

▲ 和碩私有化鎧勝控股，被視為應對立訊精密崛起的舉措。

iPhone組裝商和碩（台︰4938）宣布，將以145億元私有化金屬機殼生產商鎧勝（台︰5264），每股私有化作價為87.5元新台幣，溢價率21.4%。分析認為，和碩此舉是為了對抗立訊精密（深︰002475）。

面對美國制裁，中國開始着手培養中資手機組裝供應鏈。目前iPone兩大組裝商鴻海及和碩均為台資企業。據此前消息，立訊精密有意收購台資企業緯創在內地的iPhone組裝生產綫。緯創從2017年開始為蘋果的iPhone手機代工。

鴻海旗下富智康 （02038） 此前曾表示，中國政府正提供優惠政策，吸引內地公司建立本地供應鏈，或不利於非內地公司。

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編輯︰侯景成