慎防香港變成另一個貝魯特

上周二貝魯特發生特大爆炸事件，死了超過220人，傷了6,000多人，近30萬人的居所幾乎被夷為平地。事緣有等同1,155噸TNT炸藥的硝酸銨爆炸起來，真正的爆炸原因仍有爭議，但可能是有人不守規則把煙花與大量硝酸銨放在附近。在爆炸前，黎巴嫩政府已飽受財赤困擾，經濟嚴重衰退，爆炸是雪上加霜。

多年來中東時局不好，我們常聽到的便是那邊有甚麼戰亂，或是有甚麼革命。貝魯特在2005年自己出現過一次相對和平的「杉樹革命」，但其他地方的革命卻不一定能避免破壞，伊拉克有過「紫色革命」、烏克蘭有「橙色革命」、格魯吉亞有「玫瑰革命」，當然更有「阿拉伯之春」等等，這些地方的經濟遭到摧殘，戰亂頻仍，我們不免望之卻步。貝魯特雖也經歷過戰亂，經濟下行，但她與其他地方有些不同，有人稱她為「中東的香港」，既有此稱號，我們理應多了解此城市，看看有甚麼問題香港要引為警惕。

持續動亂掩蓋輝煌

貝魯特是黎巴嫩首都，面積不大，中心地方加上近郊也只是67平方公里，香港是她的16.5倍；人口也少於香港，高峰期可能達到220萬人。黎巴嫩近半人口在貝魯特，但此國近年確遇上困境，GDP早已出現負增長，政府欠債高達近GDP的150%，外債393億美元，工業生產在2017年負增長21.1%。但貝魯特依然是個發達城市，黎巴嫩在2017年的人均GDP用購買力平價計算約19,600美元，貝魯特因是首都，應比這高一點，按世界銀行的標準，這已是發達地區的收入了。

與香港一樣，貝魯特是個金融中心，有銀行，也有個貝魯特股票交易所。她是一個海港，是地中海西面的航運中心。她的經濟屬於自由市場體制，自稱崇尚自由貿易，但我對此懷疑，她關稅重，入息稅也不菲，很多事辦起來都收費昂貴，貪污盛行，所以我們不能簡單地把她與香港類比。不過，她也有些指數頗為亮麗，黎巴嫩人均壽命78.3歲，醫生密度每千人有2.03人，比香港高出3成。她也是中東的旅遊要地，曾被多個國際排名列為世界最值得訪問的城市之一，但當然這是在較和平時才適用。在人才培訓上，貝魯特卻是有真材實料，她是中東的學術中心，貝魯特在海外的僑民也人才輩出，我的舊同事陳繁昌校長告訴我，此城市也稱為「地中海之珠」，大多數人能說多種語言，加州理工學院聞名世界的「火箭推動實驗室」（Jet Propulsion Lab）的主管Charles Elachi、汽車公司雷諾－日產的主席與行政總裁Carlos Ghosn（此君多年前到港巡視公司業務，曾找人約我討論香港與內地經濟，但他近年因逃稅，被日本檢控，後棄保潛逃回黎巴嫩）及美國東北大學校長Joseph Aoun等，都是一些世界級人物。就連美食與流行文化，貝魯特也是領導潮流。

不過，貝魯特的輝煌很大程度地都被她的動亂所掩蓋。1943年，黎巴嫩從法國的管治下獨立出來，一直至1975年，她都是間斷地經歷繁榮與不穩，從1975至1990年更持續內戰。黎巴嫩人有61.1%信奉伊斯蘭教，33.7%是基督徒，在內戰期間，貝魯特城西為伊斯蘭教據地，城東則為基督教據地，城中心成為無人之地，稱為綠綫。內戰後和平也非踵至，貝魯特人民宗派主義嚴重，互相不和，政局時好時壞，加上當地有不少真主黨人，與鄰國以色列常互採軍事行動，戰亂難以真正止息。2020年黎巴嫩人口估計會銳減6.68%，每1,000人中，移民淨流出的高達88.7人，看樣子，他們是要離開這國家以避禍了。

民主制度無助解困

從上可知，貝魯特自有她的獨特風華，很多方面與香港相比都不遜色，但為甚麼她的經濟會持續下滑、社會持續不穩、人民爭相逃離？她的政制是民主共和制，除罪犯外，21歲或以上全民有權投票，這也可看出，民主制度解決不了她的困難。除了位處中東這火藥庫，隨時受戰亂威脅外，她的宗派主義，不同宗教信仰的人可持續打15年內戰的境況，都對這有3,500年歷史、美麗的古城構成嚴重破壞。

香港尚未出現因宗教而生的宗派主義，但去年的黑暴已警示我們，動亂離我們不是這麼遠。香港不大可能出現與外國的戰爭，有中國這超級強國在，誰敢侵略香港？這世界恐怕只有美國勉強有實力作此想像，但香港有8萬多美國僑民居住在此當「人質」，一旦局勢緊張，中國不讓美國在港「撤僑」，人命關天，中美兩國怎可能在港打起來？所以香港本土大可不用經歷貝魯特或中東其他地方的戰亂。不過，從貝魯特歷史可見，人民的分裂對立，一樣可把一個璀璨的城市弄得不成樣子。前車可鑑，香港的攬炒派實應放下其有破壞無建設的路綫，團結才是愛護香港的行為。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》

▲ （法新社資料圖片）