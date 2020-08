以色列與阿聯酋達成歷史性和平協議,同意關係正常化。

美國總統特朗普、以色列總理內塔尼亞胡及阿聯酋阿布扎比王儲穆罕默德發表聯合聲明,表示希望這項歷史性突破將推進中東和平進程。以色列將暫停吞併部分約旦河西岸地區的計劃。

阿聯酋外交部發表聲明說,來自阿聯酋和以色列的代表團將在未來幾周舉行會議,就能源、旅遊、直航、投資、安全、通信和技術等領域簽署雙邊協議。

特朗普周四宣布以色列與阿拉伯聯合酋長國之間的和平協議。特朗普在推特上寫道,阿聯酋和以色列之間關係的正常化是「巨大的突破」,稱其為「我們兩個偉大朋友之間的歷史性和平協定」。

特朗普在Twitter貼文:「HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates!」

▲ 特朗普(左一)在社交平台上寫道,阿聯酋和以色列之間關係的正常化是「巨大的突破」,稱其為「我們兩個偉大朋友之間的歷史性和平協定」。 (法新社圖片)