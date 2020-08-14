【定期存款】港銀加息搶吸人民幣 人幣1個月定存息高達4厘

▲ 相對港元定存及美元定存，港銀提供人幣定存的息率較高

自下半年開始，大小港銀齊減港元及美元定存息，但人民幣定存息普遍沒變，例如3間發鈔行近日先後調低港元及美元定存息，可是人幣定存息卻不變，致令人幣定存息高於港元及美元定存息至少一厘或以上。

舉滙豐為例，若以同一筆注碼，門檻齊為等值3萬港元的兌換資金，1個月人幣定存息最高有4厘，較美元定存僅1.8厘，以及港元定存的兩厘，人幣定存息高出兩厘（見表）。同樣，渣打的一年人幣定存息有1.7厘；反觀美元定存長息乍現0.1厘新低。專家建議對人幣有需要者，宜趁特惠息而鎖定優惠。

最近受離岸人民幣拆息扯升，以及昨天（8月13日）人行在港推總額300億元（人民幣，下同）央票的抽資效應，7間大小行更鬥加人幣定存息率，包括東亞 （00023） 等，招商永隆更連環推7個逾兩厘息計劃。

比拼各大小銀行的人幣定存息率，目前冠全城是富邦7天短存享8.8厘；3個月、半年及一年的「高息王」，則以招商永隆齊報2.5厘居首。

此外，再有外資行上調人民幣預測，ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈指，剛把在岸價兌美元的今年底目標價，由原本的7.05調升至6.97，主因是美元轉弱。

現時對年底在岸價的預估，最牛是東亞貨幣及利率交易部主管陳德祥及星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享，不約而同齊料年底有望衝上6.9。

中國光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文補充，相比港元及美元幾近零息，人幣息更吸引。

另人行昨推3個月及一年央票的中標息率皆為2.7厘，創今年新高，業界指受惠中美息差拓闊，遂令人幣資產受捧。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪