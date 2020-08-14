【小米1810】雷軍創立小米十年　令他最高興是這三件事！

人生有幾多個十年！曾經電視劇一句經典的對白，令大家印象深刻。現實中，十年對於一個企業家而言也非容易。雷軍近日就在小米創立十周年的演講中分享了他創業十年過程中的酸甜苦辣。

雷軍用近３個小時的演講，給大家回憶了小米創業十年過程中的酸甜苦辣，雷軍坦言一路沉浮，並談到有多個場景讓自己難以忘懷。

相關文章：小米雷軍首次公開承認：「我們的確輸了！」 到底他做了什麼事？

小米創業十年，雷軍認為最高興的三個時刻包括上市、買房和入選世界500強。但是，這也不是讓他覺得最驕傲的，而令雷軍感到驕傲的三件事，分別是：

1、小米推動了智能手機的普及，加速了移動互聯網的起飛

2、小米模式帶動了100個行業的變革，成就了一大批創業者

3、小米甚至改變了很多人的命運

相關文章：小米成立10周年 推全球首款量產透明電視贈慶

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ】

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！