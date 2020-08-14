  • 31°C
香港時間 : 2020814日 (五) 18:45
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

美國銷售的智能手機　約70%來自中國製造

股樓投資 17:17 2020/08/14

分享：

行業分析機構Canalys發佈了今年第二季度美國手機市場分析報告，顯示第二季度在美國銷售的智能手機中，約有70%是中國製造，高於上一季度的60%。期內，美國國內銷售了3190萬部智能手機，同比下降5%，環比則增加11%。3月底中國疫情受到控制，手機製造工廠恢復運營，5月和6月重新開始，這是市場連續增長的關鍵因素。

Apple和Samsung在美國市場仍是最受歡迎品牌，每售出10部產品，就有7部是這兩個牌子。Apple在第二季度創造了新的美國國內記錄，出貨量為1500萬部。與去年最暢銷的iPhone XR相比，旗艦iPhone 11的出貨量增加了15%。隨着iPhone SE的推出，Apple的季度市場份額激增至47%。

相關文章: 小米成立10周年 推全球首款量產透明電視贈慶

至於Samsung，其出貨量與去年持平，但與2019年第二季度的S10系列機型相比，Samsung的Galaxy S20 5G系列手機出貨量減少了59%。第一季度之後，大量的銷售渠道關閉令Samsung失望。他們最終發現自己主要依靠其低端Galaxy A10e和A20等設備來支撐出貨量。另一方面，美國智能手機的平均售價為503美元，較2019年第二季度跌10%，跟經濟情況欠佳有關。

相關文章: 【恒馳效應】恒馳生產綫大公開　可以1分鐘生產一部車？

分析認為，由於新冠病毒因素，迫使消費者呆在家中，因此美國的5G普及率沒有上升。商店倒閉以及對疫情的擔憂限制了高端產品的消費，消費者預算進一步緊縮，從而影響了消費能力。再者，由於美國郊區5G網絡覆蓋率不足，消費者仍有許多理由購買4G手機。不過儘管目前為止5G的部署乏善可陳，但未來幾個季度運營商的營銷將有助於催化從4G到5G的過渡期。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 張以正

香港股票
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指季檢】恒指周五又季檢　五大染藍熱門逐個捉
【恒指季檢】恒指周五又季檢　五大染藍熱門逐個捉
【財務自由教室】會計師「All in」滙豐情緒低落　謹記財務自由計劃四大規條
【財務自由教室】會計師「All in」滙豐情緒低落　謹記財務自由計劃四大規條
【疫市筍盤】位處名校網與港鐵站近在咫尺 買家見天后樓呎價仲平過天水圍樓 即拍板購入
【疫市筍盤】位處名校網與港鐵站近在咫尺 買家見天后樓呎價仲平過天水圍樓 即拍板購入
【豪宅疫情】擎天半島劈價872萬沽　代理：「沙士貨」減價都勁賺
【豪宅疫情】擎天半島劈價872萬沽　代理：「沙士貨」減價都勁賺
【甲廈疫情】減租都無用　企業陸續撤走　金鐘甲廈史上最空
【甲廈疫情】減租都無用　企業陸續撤走　金鐘甲廈史上最空
【樓市現象】同年購入同年沽貨 西貢屋仔定九龍灣樓仔業主賺得多?
【樓市現象】同年購入同年沽貨 西貢屋仔定九龍灣樓仔業主賺得多?