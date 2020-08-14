美國銷售的智能手機　約70%來自中國製造

行業分析機構Canalys發佈了今年第二季度美國手機市場分析報告，顯示第二季度在美國銷售的智能手機中，約有70%是中國製造，高於上一季度的60%。期內，美國國內銷售了3190萬部智能手機，同比下降5%，環比則增加11%。3月底中國疫情受到控制，手機製造工廠恢復運營，5月和6月重新開始，這是市場連續增長的關鍵因素。

Apple和Samsung在美國市場仍是最受歡迎品牌，每售出10部產品，就有7部是這兩個牌子。Apple在第二季度創造了新的美國國內記錄，出貨量為1500萬部。與去年最暢銷的iPhone XR相比，旗艦iPhone 11的出貨量增加了15%。隨着iPhone SE的推出，Apple的季度市場份額激增至47%。

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至於Samsung，其出貨量與去年持平，但與2019年第二季度的S10系列機型相比，Samsung的Galaxy S20 5G系列手機出貨量減少了59%。第一季度之後，大量的銷售渠道關閉令Samsung失望。他們最終發現自己主要依靠其低端Galaxy A10e和A20等設備來支撐出貨量。另一方面，美國智能手機的平均售價為503美元，較2019年第二季度跌10%，跟經濟情況欠佳有關。

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分析認為，由於新冠病毒因素，迫使消費者呆在家中，因此美國的5G普及率沒有上升。商店倒閉以及對疫情的擔憂限制了高端產品的消費，消費者預算進一步緊縮，從而影響了消費能力。再者，由於美國郊區5G網絡覆蓋率不足，消費者仍有許多理由購買4G手機。不過儘管目前為止5G的部署乏善可陳，但未來幾個季度運營商的營銷將有助於催化從4G到5G的過渡期。

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