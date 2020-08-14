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奢侈品市場萎縮　LV、Dior踩入TikTok吸年青人市場

股樓投資 18:42 2020/08/14

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經濟不景，零售業首當其衝，奢侈品市場更是大受打擊，據貝恩咨詢數據顯示，2020年全球奢侈品市場規模預計萎縮15%至35%，全年損失預計600至700億歐元。同時，2020上半年LVMH銷售額相比去年下降28%，同比暴跌84%。

品牌要另謀出路，所以稍早前，頂級奢侈品牌LV就與抖音合作，為時尚表演預熱；而此LV亦已入駐小紅書並嘗試了一場帶貨直播，雖然直播以失敗告終，但顯然LV並沒有放棄綫上營銷的步伐。

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由於這些社交平台上聚集的大量年輕人是LV們想要瞄準的目標群眾。不過LV並非唯一一家入駐新興社交平台做直播帶貨的頂級奢侈品牌，就連Dior、Gucci等名牌亦已相應推出了。數據顯示，在多個媒體平台中，抖音表現相對最好。Dior的官方抖音帳號已累計有369.9萬讚好、51.6萬粉絲，發起的話題活躍度頗高，其中「520告白氣球挑戰」內的視頻總播放量已達10.4億次。

事實上，年輕人已經成為奢侈品消費中的主力軍，他們同時也是抖音、小紅書等互聯網社交平台上的活躍群體。
根據波士頓咨詢公司報告顯示，近70%中國奢侈品消費群體年齡在18至30歲之間。他們的消費觀念也有所不同，會更早、更頻繁購買奢侈品，同時亦更了解品牌、更有主見。

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另有指，90後在移動社交平台上佔比近30%，足見奢侈品牌加入年輕人居多的社交平台主要就是瞄準這一群體。

不過，當中也要考慮一個很重要的問題，就是價格！雖然平台上有很多年輕人，但是能消費得起奢侈品的年輕人又能有多少？這是品牌需要思考的！

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撰文 : 張以正

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