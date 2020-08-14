【樓市現象】同年購入同年沽貨 西貢屋仔定九龍灣樓仔業主賺得多?

港人一向愛買「磚頭」，鍾情於物業的升值潛力較穩定。不過，置業涉及重大金額，買家揀樓時的決定，包括入市時機及就選擇哪地區、哪類型的物業，對其回報也有直接影響。最近市場出現兩宗買賣成交，一宗是西貢排屋溱喬，另一宗是九龍灣德福花園2房單位，以上兩個物業看起來「級數」及「銀碼」差距甚大，但兩個物業的共通點，是原業主同樣於2007年購入物業，也同步於本月疫市中沽出單位，但兩個物業的升值潛力可謂差天共地。

相關文章:【樓市現象】點樣令業主賣平啲? 首置客表誠意帶票洽購君滙港 獲再減80萬

世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，西貢區內環境寧靜優美，單位放盤吸引獲不少買家青睞。最近市場錄得西貢溱喬單號排屋別墅成交，實用面積1,231平方呎，3房2廳間隔，望內園景觀。單位原叫價2,500萬元，減價220萬，減幅8.8%，終以2,280萬元沽出，實用面積呎價18,522元。

相關文章:【疫市筍盤】位處名校網與港鐵站近在咫尺 買家見天后樓呎價仲平過天水圍樓 即拍板購入



據了解，原業主於2007年10月購入上址，當時作價2,080萬元，持貨近13年至今沽售，賬面只獲利200萬元，單位期內僅升值10%。而中原城市領先指數於期內大幅上升209%，可見上述物業樓價升幅大幅跑輸大市。

相關文章:【二手減價潮】珀麗灣2房以1房價沽出 低市價14% 造價回到3年前

至於另一宗成交為德福花園2房單位，美聯物業助理區域經理黃遠基表示，置業剛需不斷，該行剛促成德福花園2房優質單位買賣個案，單位為F座高層15室，實用面積538方呎，2房間隔，連企理裝修，向東北，望內園及噴水池，企理實用，屬項目優質單位，吸引外區用家承接自住。單位原放盤叫價約880萬元，經商議後調減至835萬元，調減45萬，減幅約5.1%，折合實用呎價約15,520元。

相關文章:【業主沽樓】長情業主齊沽貨 賺多層樓落袋 美孚業主長揸單位46年大賺81倍



據了解，原業主於2007年6月斥資約240萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利約595萬元，升值近2.5倍，可見以上單位樓價升幅也略為跑贏大市。



事實上，位於市區港鐵站上蓋的住宅項目，一向受較多用家注意，屋苑單位流轉量也較高，升值潛力勝於大市絕不出奇。至於洋房項目涉及銀碼較大，流轉量較低，加上溱喬位處的西貢區近年有多個新豪宅屋苑單位供應，市場焦點或會被搶去，故樓價升值潛力相對較遜色。

相關文章:【樓市現象】筍盤賣一個少一個 買家怕錯失機會鬥快入市 新婚客睇樓5小時即購淘大



如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ】

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！