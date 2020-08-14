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內地房產融資再收緊？ 觸及「三道紅線」不許增長有息負債

即市財經 00:04 2020/08/14

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據《21世紀經濟報道》，近日，市場傳言稱監管部門出台新規控制房地產企業有息債務的增長，設置「三道紅線」。

具體為紅線1：剔除預收款後的資產負債率大於70%；紅線2：淨負債率大於100%；紅線3：現金短債比小於1倍。

根據「三道紅線」觸線情況不同，試點房地產企業分為「紅、橙、黃、綠」四擋。以有息負債規模為融資管理操作目標，分檔設定為有息負債規模增速閾值，每降低一檔，上限增加5%。

即如果 「三線」均超出閾值為「紅色檔」，有息負債規模以2019年6月底為上限，不得增加；「二線」超出閾值為「橙色檔」，有息負債規模年增速不得超過 5%；「一線」超出閾值為「黃色檔」，有息負債規模年增速不得超過 10%；「三線」均未超出閾值為「綠色檔」， 有息負債規模年增速不得超過 15%。

具體的指標計算方法如下：
紅線 1 指標：剔除預收款後的資產負債率 =（總負債-預收）/（總資產-預收）
紅線 2 指標：淨負債率 =（有息負債-貨幣資金）/股東權益合計
紅線 3 指標：現金短債比 = 非受限現金 /短期債務

此外，還有券商人士透露，對於近一年拿地銷售比超過40%或者過去三年經活動產生的現金流量淨額連續為負的房地產企業，需要提供近半年購地資金來源情況說明和後續購地繳款資金安排，進一步削減其信用債發行規模，或在其核心指標階段性控制目標未實現之前暫緩發行債券，並對其信託融資、資管產品、海外融資等給予限制。

為此，《21世紀經濟報道》記者多方求證，多名來自債券市場的人士均表示聽說了這一消息，但未見到具體文件。有券商投行部人士稱：「地產融資的政策一向這樣，也有可能是窗口指導，只有拿到批文後，去備案發行才知道能不能發，發多少。」

不過，有商業銀行投行部高管確認近期已經下文。還有某房地產公司融資部負責人也表示此傳言為真。

也有市場人士表示，此舉主要是為了降低房地產公司槓桿率，防止部分大舉負債的地產公司因為資金鏈斷裂而出風險。

在借新還舊方面，也有券商人士透露，交易所8月10日以後對新受理審批的地產債，借新還舊政策有調整，根據批文有效期內的到期額度打85折。且住宅類地產，不再接受永續類債權備案。銀行間市場要求新備案的債券募集資金，僅能用於償還舊債。

責任編輯：李勝君

分析指標 宏觀調控 中國市場 地產公司 債券 銀行 集資

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