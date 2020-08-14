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【Kawaii生活百貨@iM網欄】中秋節臨近 月餅盒都可以是手提寶箱！

名人薈萃 09:15 2020/08/14

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「面書」這個社交平台有個功能，是每一天都會「彈」出同月同日不同年份曾經發生過的事情，你可以回顧六年前的今日你自己曾上載過什麼照片。這段時間，娛樂圈彷彿半停頓狀態，回看幾年前的貼文，真的要倒抽一口涼氣！看得多￼￼「彈」出的照片，真的會心理不平行。從前的充實，每天每月都在忙演唱會，上通告，開製作會議，飛到馬來西亞、台灣拍電影等⋯⋯到這段日子每天是到街市買餸煮飯！又不能找朋友聚會，娛樂工作除了大公司或電視台有固定開工，基本唱片宣傳和演唱會等都延誤了。

相關文章：【Kawaii生活百貨@iM網欄】華星冰室逆市開店　員工入股齊創業！

雖然有些工作延誤了，但日子總要過，立秋又過了，七夕又快到，還有一個大節日將要來到，就是「中秋節」。一年容易又中秋，月餅又來了！小時候家人會供月餅會，到時候便要到酒樓拿月餅，還有少許印象包裝是紙盒，之後變成鐵盒，有淨蓮蓉、兩黃、四黃、欖仁等⋯⋯

我和弟妹都不喜歡吃蛋黃，在家中不用爭蛋黃，全數給爸媽就好了。長大後月餅再進化，有冰皮又有奶黃，近年也有芝麻流沙、伯爵茶口味，真的形形式式，包裝有豪華也有打卡熱賣款。

相關文章：【Kawaii生活百貨@iM網欄】星級媽媽唔易做 轉做網紅更火紅！

最近收到好友Benny Tsang (風味結老闆)給我的伯爵茶朱古力月餅。一看到盒子的顏色，我已叫了出來，女生熱愛的Shocking pink，而且找來前法國知名品牌主廚兼甜品大師黎志祥(Rocky Lai)合作，他曾在全球獲得不同的烹飪大獎，其中一間餐廳更被評為香港前五名的糕點，有超過三十年製作甜品的經驗。而「風味結」今年便與Rocky合作推出月餅，餅皮選用了來自法國的60％優質黑朱古力，甜品大師把格雷伯爵茶磨碎後加入曲奇餅，並親自特製黑糖榛子粒及果仁醬。塗於曲奇上層的士多啤梨餡料則用了秘製配方，特別軟滑，每吃一口味蕾都有不同層次的享受。其實我看到包裝加朱古力餅皮，我已經熔化了，希望快點到中秋節！

作者_Kawaii簡介：
節目主持人、經理人，喜愛到處吃、到處買，到處享受、分享生活所有；有平有貴，有著數、有質素。

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撰文 : Kawaii

欄名 : Kawaii生活百貨

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