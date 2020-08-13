華為傳啟動「塔山計劃」自製芯片 年底建成45納米生產線

▲ 華為傳啟動「塔山計劃」，擬年底前建成45納米的芯片生產線。

華為因美國制裁，芯片面臨斷供，華為消費者業務CEO余承東上周表示，麒麟芯片9月15日後無法製造，將成為絕唱。據名為「Huawei Central」媒體最新報道，華為將在9月之後停止高端麒麟芯片組的製造，同時公司擬啟動芯片組生產計劃。

報道稱，華為正與數家公司合作，並要求半導體供應鏈中的材料製造商建立自己的半導體生產線。華為的目標是建立自己的芯片製造廠，在不需要美國設備及組件的情況下生產自家芯片。華為據報將首先採用45納米工藝技術，並於今年年底前投產，除此以外，還計劃建設一條28納米工藝生產線。

報道又指，華為海思目前已具晶片設計經驗，但因美國禁令台積電（台：2330）無法再為華為代工，成為華為芯片唯一阻礙。

內地網絡流傳華為開啟「塔山計劃」

內地網絡也流傳消息，稱華為在內部開啟「塔山計劃」，準備建設自主技術的芯片生產線，首批共16家公司入圍計劃，包括中微（滬：688012）、北方華創（深：002371）、芯源微（滬：688037）等上市公司。不過內地傳媒表示，華為官方並未對上述計劃作出正式回應，名單中部分公司也明確表示不清楚相關計劃。

美國今年5月宣佈新規，要求廠商將使用了美國技術或設計的半導體芯片出口給華為時，須取得美國政府許可證。台積電今年7月業績會上已暗示9月中旬後將斷供華為。

中芯暗示斷供華為 華為同日稱「沒有芯片了」

內地的晶圓代工廠商中芯國際 （00981） 上周五（7日）在業績會上也表示，絕對遵守國際規則，不會做違反規章的事，會有很多其他客戶進入公司有限產能，也暗示9月中旬後或無法再供貨華為。

值得注意是，中芯業績會同日余承東在公開場合即表示「華為沒有芯片了」，今年9月發佈的Mate 40將成為搭載高端麒麟芯片的「絕版機」。

余承東稱，過去十幾年華為在芯片領域的探索從嚴重落後，到比較落後，到領先，到被封殺，「我們投入了巨大研發，但很遺憾在半導體製造領域，華為沒有參與。我們只做芯片設計，沒有芯片製造，我們很多很強大的芯片都沒有辦法製造了，我們說要解決這些問題，需要技術創新，技術、技術、技術。」

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編輯：陳健婷