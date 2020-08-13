【港區國安法】美國商會調查：4成會員公司考慮撤資離港

▲ 美國商會調查顯示，6成公司不考慮撤離香港。

香港美國商會（American Chamber of Commerce in Hong Kong）就港區國安法實施對香港商業環境影響進行調查，今（13日）發布結果顯示，當港區國安法細節公布之後，受訪的154間會員公司，有61%受訪者不打算撤資，33%受訪者表示中、長期會將資產及業務運作等遷離香港，僅6%短期內離開。

該調查於8月7日至11日進行，了解企業對港區國安法和美國制裁的看法。受訪企業約55%總部設於美國，約32%總部設於香港。當中，約34%對港區國安法表示十分關心，有35%相對關注，約3成並不關注。

當港區國安法及美國制裁公布之後，44%受訪者表示對香港營商感到悲觀、32%受訪者認為短期悲觀但長期樂觀、而10%為短期樂觀但長期悲觀，認為樂觀的僅14%。另外，有56%受訪者表示對政策影響仍正在觀望中，約51.3%認為完全不受影響，而30.5%認為受影響。

但在美國宣布制裁11名中港高官後，有55.8%的企業稱將繼續觀察美國行動的影響。

問及公司目前是否會制定應對計劃及原因，有45.4%會員公司指為新冠肺炎疫情而作出應對計劃，而有37%受訪者因港區國安法而制定，有31.2%受訪者認為是中美關係。

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編輯：陳華