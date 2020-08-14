【King談樓市】King Sir：強迫性投資

今天我們真的生於亂世，當美國新冠肺炎確診人數突破500萬，各州各地仍有大型反種族示威暴亂，第二季國內生產總值（GDP）創有紀錄以來最差的32.9%之際，道瓊斯指數卻由今年3月23日低位的18213點，反彈至今天的逾27000點，升幅達50%，實體經濟與資本市場可謂平行時空各走兩極，地球其實發生緊甚麼事？

當大家覺得真的不可思議時，其實這情況早於2008年金融海嘯後已開始發生，美國帶頭以量化寬鬆來挽救經濟，而今年3月下旬美聯儲局更宣布再次QE，今次仲要無限量盡情地印，短短數月內美國已印了約3萬億美元，數量相等於中國過去幾十年辛辛苦苦賺返嚟的外滙儲備，數量之大可想而知。

現金會被縮水

各國不斷量寬，海量資金不斷湧向資本市場，搶高資產價格，你看，今天無論股票物業債券黃金甚至虛擬貨幣價格均不斷向上。然而鈔票就越印越多，價值將不斷被貶值，最終值錢嘅銀紙變成如廁嘅草紙。

其實美國量化寬鬆可比喻為一間要不斷供股的上市公司，最初它以10元一股招股上市，你買了之後一直持有，但它經營不善、更立心不良想向小股民開刀，說公司要錢供股，供股後股價下跌至7元，幾年後公司又要錢再供股，之後股價再下跌至5元。股票越發越多，但股票價值就不斷被攤薄，縱使你今天仍然持有一股，但價值就蒸發了一半。

然而上市公司主席將供股得來的錢不是用於公司生產，而是將錢投入資本市場炒賣，令資產價格上升，自己就賺了一大筆，苦了的只是一班無助的小股民，身家不斷被縮水。其實股票即等於鈔票，主席就等於有錢富人，小股民就等於一眾持有現金、資產不多的小市民。

作為一眾升斗市民，如果你今天乜都唔做，只係揸住現金身家都會不斷被縮水，真是瞓喺度都中槍。以前唔識投資都可以拎啲錢去做下定期都有7、8厘，但今天只得嗰0.5厘，真係輸通脹都輸死，因此造成一個強迫性投資的趨勢，因為如果攞啲錢去投資有機會贏，但啲錢擺起銀行就一定輸，然而唔識投資而夾硬去投資的話，輸嘅機會重大，輸嘅錢仲多，所以必須要「先求知、再投資」。

今天中美兩國正進入冷戰之時，隨時會發生地緣戰爭的可能，雖則唔投資就輸硬，但投資始終涉及風險，必須做好風險管理，量力而為，不宜過分冒進！

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