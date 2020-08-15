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【保你大】羅國森：意外保險 不保自致「意外」

名人薈萃 13:50 2020/08/15

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今朝一早來到芳姐的茶餐廳，誰知望極都不見阿蘇，後來才發現他躲在最後一行的卡位上歇息。

「阿蘇，還未康復嗎？」阿蘇早前弄傷了手，筆者以為他傷患復發，所以馬上問候他。

「不是，我的手已經康復了，只不過，這兩天腰骨好痛，工作一陣就好辛苦，所以想趁人少一點時坐下來休息一下！」

「咦，是弄傷了嗎？幾時開始的？有看醫生嗎？」當這樣一問，阿蘇就用渴望的眼神望着。

「森哥，如果我睇醫生，保險有得賠嗎？」原來阿蘇想Claim保險。

無表面傷痕也可索賠

「明白了，但你想Claim意外保險，即上次我跟你說的意外醫療賠償？但你腰傷是不是意外造成呢？」

「我不敢肯定呢，前日起身之後，條腰就赤赤痛，卻沒有腫也沒有傷痕。」阿蘇這樣說，就點出意外保險的一個賠償準則。

「阿蘇，你說中了意外保險的一個重要的賠償準則，就是有『表面傷痕』。其實，意外保險的爭議性不算很大，最大就是如何定義意外。簡單說，意外就是不能預料以及非自願的事故。像你這情況，如果你只是感到痛，但沒有表面傷痕，保險公司很難判斷是否意外，又或者其他原因，例如疾病都可導致痛楚......但如果有表面傷痕，那就容易確定是意外！」

「但沒有表面傷痕，也不一定不是意外造成喎！」阿蘇有點不忿。

「所以有些保險公司索性連這個也不要求，當然，最終要有醫生寫的診斷，點明是意外事件才可以賠。」

「但醫生怎樣寫，很多時都是我們告訴他的。」阿蘇也點出了現實上的情況。

「同意！現實上，保險公司在大多數情況下都是相信醫生的說法。」

「但我想問，如果我自己不小心，被切菜刀整親自己，那絕對有表面傷痕了，這可以賠嗎？」

「如果是不小心弄傷自己是可以的，但如果是蓄意弄傷自己就不行。整體來說，意外保險的首要『不保事項』就是自殺或自致的傷害。可以想像，如果蓄意自致的傷害都可以賠，就有人利用保險去賺錢了！」

「嗯，我也聽過，有人刺盲自己或弄跛自己去騙取意外賠償！那麼，意外保險還有甚麼不保事項？」

「最簡單就是你剛才的情況，你的腰痛，如果不是意外造成，便可能是勞損，勞損是長期勞累造成的，很清楚不是意外。勞損可以說是疾病，所以，只有醫療保險才可以保，意外是不保的。另外，因為違法而導致的受傷也是不保的。」

「對了，如果我參與了一些遊行示威，但發生了事情受傷了，意外保險又可以保嗎？」阿蘇擔心地問。

「如果不是觸犯法律或被捕，只要你買的意外保險有RCC（Riot and Civil Commotion）條款，那麼，在該項示威活動中受傷，又或者遇襲，仍可受保。」

「RCC？我怎知我的意外保險有沒有這個條款？」阿蘇問。

「一般來說，保險公司會在你的意外保單中列明有沒有RCC條款的。明顯地，有RCC條款的意外保險，會比沒有RCC條款的意外保險貴一點。」

「原來真的是一分錢，一分貨呢！」
 

 

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撰文 : 羅國森

醫療保險 自殺 意外保險

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