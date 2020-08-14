【恒大物管】甘比領投恒大物管上市前獲235億元融資

有意分拆物管業務獨立上市的中國恒大 （03333） 宣布，恒大為物業管理業務引進了一批卓有聲譽的戰略投資者，涉及約235億元融資，其中投資者包括華人置業 （00127） 執董陳凱韻（甘比）、騰訊 （00700） 、新世界 （00017） 鄭家純家族以及利福國際 （01212） 等。交易完成後，恒大物管業務的估值將達到837.4億元。

據恒大公告顯示，集團擬出售旗下物業管理子公司總共28.061%股權，予14名投資者。其中，最大投資者陳凱韻斥45億元認購5.373%股權；華泰國際大灣區投資有限公司斥40億元認購4.776%；紅杉資本旗下的SCC Growth VI 2020 B， L.P.斥34.5億元認購4.12%股權。另外，中信資本、雲峰基金、騰訊、農銀國際、光大控股 （00165） 、中國地利 （01387） 大股東戴永革、有「澳門李嘉誠」之稱的九龍建業 （00034） 主席柯為湘、恒大行政總裁夏海鈞、鄭家純家族、利福國際以及泰智基金亦有份投資。

交易完成後，恒大對其物管業務子公司的持股將降至71.939%。

估值達837.4億元 市盈率81倍貴過碧桂園服務

公告顯示，恒大的物管子公司於2019年度稅後利潤為9.23億元人民幣，若按照其融資後估值837.4億元計算，市盈率（PE）達到81倍，比目前港股市值最大的物管股──碧桂園服務 （06098） 市盈率73.8倍還要高。

恒大亦針對投資者作出「一年內上市」的承諾。據協議，若在交易完成日後一年內，物管子公司未能完成合資格上市，或保證人重大違反投資協議項下某些特定條款，且在買方書面通知保證人該等違約後30日內，保證人未對違約進行有效補救的。投資方有權要求恒大以支付價加年利息10%回購相關股權。

相關文章︰【新股IPO】中國恒大：正考慮分拆物管業務香港上市 傳最多籌155億（第二版）

【恒大恒馳】恒馳生產基地曝光、許家印︰1分鐘生產1輛車 恒大健康一周累跌19%（第二版）

【恒大汽車】恒大健康揚言恒馳5年世界最大 中資4大電動車企市值與Tesla差多遠？

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯︰侯景成