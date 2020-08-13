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【恒大物管】恒大物管子公司上市前獲235億元融資 甘比領投 估值達837億

即市財經 23:24 2020/08/13

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有意分拆物管業務獨立上市的中國恒大 （03333） 宣布，集團為物業管理業務引進了一批卓有聲譽的戰略投資者，涉及約235億元融資，其中投資者包括華人置業 （00127） 執董陳凱韻（甘比）。交易完成後，恒大物管業務的估值將達到837.4億元。

據恒大公告顯示，集團擬出售旗下物業管理子公司總共28.061%股權，予若干投資者。其中，最大投資者陳凱韻斥45億元認購5.373%股權；華泰國際大灣區投資有限公司斥40億元認購4.776%；SCC Growth VI 2020 B, L.P.斥34.5億元認購4.12%股權。

交易完成後，恒大對其物管業務子公司的持股將降至71.939%。

估值達837.4億元 市盈率81倍貴過碧桂園服務

公告顯示，恒大的物管子公司於2019年度稅後利潤為9.23億元人民幣，若按照其融資後估值837.4億元計算，市盈率（PE）達到81倍，比目前港股市值最大的物管股──碧桂園服務 （06098） 市盈率73.8倍還要高。

恒大亦針對投資者作出「一年內上市」的承諾。據協議，若在交易完成日後一年內，物管子公司未能完成合資格上市，或保證人重大違反投資協議項下某些特定條款，且在買方書面通知保證人該等違約後30日內，保證人未對違約進行有效補救的。投資方有權要求恒大以支付價加年利息10%回購相關股權。

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編輯︰侯景成

香港股票 陳凱韻 中國恒大（03333） 恒大

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