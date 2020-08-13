【教育股】卓越教育純利挫近三成　欲在深圳等城市開設培訓中心

▲ 卓越教育補充，將通過綫上教育，提高對區域的滲透率，以滿足二、三綫城市的教培需求

卓越教育 （03978） 收市後公布上半年業績，受疫情影響，卓越教育期內招生人數及總輔導課時均見下降，拖累整體業務表現。卓越教育上半年收入跌11.3%、純利挫29.6%，經調整純利下滑17.1%。

根據業績報告，卓越教育期內招生人次為26萬，較去年同期少8.2%，輔導課時數目則按年降12.9%，至558.7萬小時，故收入僅錄7.69億元（人民幣，下同）、純利則錄5298.5萬元。

卓越教育培訓中心數目較去年同期仍能增加5間，至265間，集團表示將「區域擴張」，在深圳等廣州以外的城 市建設更多培訓中心，並「加強資源傾斜及師資力量」，冀在廣州以外的城市建立「億元人民幣規模城市校區」。

卓越教育補充，將通過綫上教育，提高對區域的滲透率，以滿足二、三綫城市的教培需求，並將綫上發展作為 「區域擴張」的組成部分。

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載