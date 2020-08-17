  • 28°C
香港時間 : 2020817日 (一) 09:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【5G發展】疫情下　全球5G發展未有停下來

科技 08:30 2020/08/17

分享：

5G流動通訊技術的發展，源於國際電信聯盟無線電通信部門 (ITU-R) 於2012年所訂立的IMT-2020與未來發展藍圖，展示5G未來的發展願景及技術研究。自此之後，全世界的國家、產業組織與國際公司紛紛投入發展5G的行列。

第三代合作伙伴計劃（「3GPP」）作為業界主導的國際標準化組織，專門開發和推行全球3G、4G及5G流動通訊系統的技術標準，亦已按ITU訂明的要求制定新的5G國際標準，讓各國能夠參考及檢視其發展進程。

【港區國安法】外媒：Google終止香港政府索取用戶數據要求

【搶攻市場】串流影音服務Peacock　如何成功吸引過千萬用戶註冊？

各國5G網絡服務開通情況

2019年，全球多國已積極推動提供5G 商用服務。根據去年底德勤發表的報告，韓國與美國最早於去年4月開通 5G 商用網絡。韓國對 5G 十分重視，在政府推動下，三大運營商早已達成了 5G 共建共享的協議，並對5G進行了實驗和測試；隨著5G商用服務於4月開通，因應其國土面積較小及人口較集中， 5G網絡覆蓋和使用率有一定優勢。

美國方面，網絡服務開通時亦只限於芝加哥和明尼亞波利斯兩個城市，網速和穩定性亦有所不足。其他多國亦緊隨韓美陸續開通5G 網絡商用服務，包括英國、澳洲、芬蘭、西班牙、意大利和德國等亦於去年5月至7 月提供服務。

中國方面，三大運營商於去年11月宣佈啟動5G商用服務，相比韓美稍遲約半年；然而，中國主要利用這段時間進行充足的網絡建設，廣泛建設5G基站，部署規模商用。

網絡建設  5G關鍵

商用服務開通之外，5G網絡的建設，包括5G基站建設，亦是非常關鍵，因為這牽涉到5G服務傳遞和使用者體驗。中國謀定而動，去年進行大規模5G網絡建設和部署，積極推動5G普及，迄今全國已完成逾20萬個5G基站的建設，截至今年第一季，5G網絡數據用戶數目達5,000萬。

預計到2020年底，中國更將會建成80萬個5G基站，覆蓋全國超過340個城市。至於全球其中一個最先開通5G商用服務的韓國，亦加快部署5G網絡及基礎設施，截至2020年4月，韓國的5G基站已有約11萬5千個，5G用戶超600萬。至於其他國家，5G 基站數目普遍少於中韓兩大市場。

隨著5G建設越趨完善，可以預計到5G科技產品的需求將會於大幅提升，不但促進全球半導體產業及網絡設備製造業的發展，亦驅使產品製造商不斷投入資金創新來保持市場競爭力，帶動整個產業鏈的增長。

【保險科技】前IBM工程師研保單管理App　AI分析保障範圍

【在家工作】Adobe推快捷域名「.new」　加快檔案轉換

中國5G專利數目領先

除了網絡基礎建設外，專利數目亦反映市場對推動5G 發展的投入。根據德國專利數據公司 IPlytics 的統計，截至2019年4月，中國企業申請了全球約34% 的主要5G 專利，韓國緊隨其後申請了全球約25% 的主要5G 專利，為統計中領先的兩個主要市場。 至於美國，其5G專利的比率為全球的14%，與芬蘭看齊；另外兩個持有較多5G專利的國家為瑞典和日本，分別為8% 及5%。

5G專利技術的領先可以加快5G網絡的建設，透過分享或出售專利技術，使全球5G供應鏈能夠穩定發展，這無疑對消費者及相關產業都有一定好處。在消費者業務方面，中國的5G產品亦越來越受消費者歡迎，相信隨著5G普及，中國的5G手機市場份額將會進一步提升。

全球5G競爭目前還在起步階段，日本及其他歐洲和亞洲國家，亦積極部署及加快5G的發展。隨著各國政府愈來愈重視及支持5G發展、以及各國企業的龐大投資，預計全球5G發展將會加快，各國因此能部署更多實際的5G應用，例如智能家居、人工智能生產及智慧城市等應用，將科技融入生活，融入社會。

撰文 : 何鴻略 華為消費者業務大中華區副總裁

相關文章

【5G商機】商業應用助推進5G普及　香港FinTech潛力最大
2020/08/02
【5G商機】商業應用助推進5G普及　香港FinTech潛力最大
【5G車聯網】智能化融入生活　料2025聯網車輛達7400萬架
2020/08/03
【5G車聯網】智能化融入生活　料2025聯網車輛達7400萬架
【5G業務】數據中心供應商Equinix　配合企業迎5G商機
2020/08/09
【5G業務】數據中心供應商Equinix　配合企業迎5G商機
家居 科技產品 疫情 人口 人工智能 4G 5G 專利 芝加哥 芬蘭

上一篇文章

【AI爭議】人臉辨識欠準確有偏見　學者：問題難以根除

下一篇文章

【數碼轉型】Nutanix架構可在AWS使用　助混合雲管理
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【科技一周回顧】「港版健康碼」或引私隱憂慮　英警方被禁用人臉辨識
【科技一周回顧】「港版健康碼」或引私隱憂慮　英警方被禁用人臉辨識
蘋果釋出iOS13.6.1正式版　修復綠屏幕漏洞
蘋果釋出iOS13.6.1正式版　修復綠屏幕漏洞
【華為專利】華為研後置鏡頭嵌入電子時鐘　顯示時間等內容
【華為專利】華為研後置鏡頭嵌入電子時鐘　顯示時間等內容
【健康碼】「港版健康碼」或推行在即　憑證有效期僅7天
【健康碼】「港版健康碼」或推行在即　憑證有效期僅7天
【iPhone 12】再傳iPhone 12價格、預購時間　5G版最平5400元入手
【iPhone 12】再傳iPhone 12價格、預購時間　5G版最平5400元入手
【中美角力】CNN料阿里巴巴成下一制裁目標
【中美角力】CNN料阿里巴巴成下一制裁目標