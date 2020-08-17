【5G發展】疫情下　全球5G發展未有停下來

5G流動通訊技術的發展，源於國際電信聯盟無線電通信部門 (ITU-R) 於2012年所訂立的IMT-2020與未來發展藍圖，展示5G未來的發展願景及技術研究。自此之後，全世界的國家、產業組織與國際公司紛紛投入發展5G的行列。



第三代合作伙伴計劃（「3GPP」）作為業界主導的國際標準化組織，專門開發和推行全球3G、4G及5G流動通訊系統的技術標準，亦已按ITU訂明的要求制定新的5G國際標準，讓各國能夠參考及檢視其發展進程。



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各國5G網絡服務開通情況

2019年，全球多國已積極推動提供5G 商用服務。根據去年底德勤發表的報告，韓國與美國最早於去年4月開通 5G 商用網絡。韓國對 5G 十分重視，在政府推動下，三大運營商早已達成了 5G 共建共享的協議，並對5G進行了實驗和測試；隨著5G商用服務於4月開通，因應其國土面積較小及人口較集中， 5G網絡覆蓋和使用率有一定優勢。



美國方面，網絡服務開通時亦只限於芝加哥和明尼亞波利斯兩個城市，網速和穩定性亦有所不足。其他多國亦緊隨韓美陸續開通5G 網絡商用服務，包括英國、澳洲、芬蘭、西班牙、意大利和德國等亦於去年5月至7 月提供服務。

中國方面，三大運營商於去年11月宣佈啟動5G商用服務，相比韓美稍遲約半年；然而，中國主要利用這段時間進行充足的網絡建設，廣泛建設5G基站，部署規模商用。

網絡建設 5G關鍵

商用服務開通之外，5G網絡的建設，包括5G基站建設，亦是非常關鍵，因為這牽涉到5G服務傳遞和使用者體驗。中國謀定而動，去年進行大規模5G網絡建設和部署，積極推動5G普及，迄今全國已完成逾20萬個5G基站的建設，截至今年第一季，5G網絡數據用戶數目達5,000萬。



預計到2020年底，中國更將會建成80萬個5G基站，覆蓋全國超過340個城市。至於全球其中一個最先開通5G商用服務的韓國，亦加快部署5G網絡及基礎設施，截至2020年4月，韓國的5G基站已有約11萬5千個，5G用戶超600萬。至於其他國家，5G 基站數目普遍少於中韓兩大市場。

隨著5G建設越趨完善，可以預計到5G科技產品的需求將會於大幅提升，不但促進全球半導體產業及網絡設備製造業的發展，亦驅使產品製造商不斷投入資金創新來保持市場競爭力，帶動整個產業鏈的增長。



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中國5G專利數目領先

除了網絡基礎建設外，專利數目亦反映市場對推動5G 發展的投入。根據德國專利數據公司 IPlytics 的統計，截至2019年4月，中國企業申請了全球約34% 的主要5G 專利，韓國緊隨其後申請了全球約25% 的主要5G 專利，為統計中領先的兩個主要市場。 至於美國，其5G專利的比率為全球的14%，與芬蘭看齊；另外兩個持有較多5G專利的國家為瑞典和日本，分別為8% 及5%。

5G專利技術的領先可以加快5G網絡的建設，透過分享或出售專利技術，使全球5G供應鏈能夠穩定發展，這無疑對消費者及相關產業都有一定好處。在消費者業務方面，中國的5G產品亦越來越受消費者歡迎，相信隨著5G普及，中國的5G手機市場份額將會進一步提升。

全球5G競爭目前還在起步階段，日本及其他歐洲和亞洲國家，亦積極部署及加快5G的發展。隨著各國政府愈來愈重視及支持5G發展、以及各國企業的龐大投資，預計全球5G發展將會加快，各國因此能部署更多實際的5G應用，例如智能家居、人工智能生產及智慧城市等應用，將科技融入生活，融入社會。