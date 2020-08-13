【恒指季檢】哪四隻藍籌　最大機會被剔出恒指？

明日的最新一輪恒指季檢，由於預期會有多隻高市值的新經濟股加入，由於恒指成分股席位料維持不變，這變相令目前多隻市值偏低的藍籌，有被踢出恒指的危機，當中以下列四隻最為高危。

太古A（00019）

老牌英資藍籌太古旗下多個業務，包括地產、零售及國泰航空(00293)和海洋服務等，過去一年先後受疫情重創。集團剛公布上半年不但虧損77億元，中期息亦大削近半，最新市值不足400億元，低於不少非藍籌，明日能否保住維持多時的藍籌地位將惹關注。

信和置業（00083）

疫情波及本港地產股的估值，信置的最新市值不足700億元。再環顧目前恒指成分股名單，地產類股份已佔據不少席位，令市值偏低的信置增加出局機會。

瑞聲科技（02018）

疫情影響收入及盈利，加上取消派息，iPhone概念股瑞聲科技近年表現亦不復2017年的強勢，目前市值亦和信置相若。交投較信置為高，或是瑞聲保留藍籌地位的一個優勢。

中國旺旺（00151）

米餅生產商旺旺近年業績，穩定之餘動力不足，使其不易如其他內需股般，在市場取得高估值。因此其目前僅700多億元的市值除遠低於同類股暨現任藍籌蒙牛(02319)，亦較潛在恒指黑馬安踏（02020）為低，能否保住藍籌地位視乎恒指接納多隻新經濟股入圍的力度。

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