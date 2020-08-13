福布斯發布中國最佳CEO榜：阿里巴巴張勇第一騰訊馬化騰第二

國際商業雜誌《福布斯中國》近日發布的2020福布斯中國最佳CEO排行榜，阿里巴巴集團（09988）董事會主席兼首席執行官張勇、騰訊（00700）主席馬化騰、中國平安（02318）董事長馬明哲、招商銀行（03968）行長田惠宇，以及美團點評（03690）董事長王興分別排名前5位。

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福布斯表示，今年上榜CEO所在的公司總部位於深圳的有10家，遠高於北京、上海、杭州。深圳成為今年福布斯中國最佳CEO的高產地帶，以互聯網巨頭騰訊、保險龍頭平安、中國最大的呼吸機生產企業邁瑞醫療、以及近年來享受蘋果供應鏈盛宴的立訊精密與鵬鼎控股等為代表的企業2017年至今都有不俗表現。

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據悉，《福布斯中國》對最佳CEO的考察期是其所在公司連續3年的經營業績，榜單參考已上市公司的市值、淨利潤及增長率、資產收益率、股本回報率等基礎財務指標，並要求上市公司發佈2017至2019年的三年財務數據，並且公司CEO需要在2017至2019年三個財政年度間在任，從而頒佈新一年的排行榜。

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