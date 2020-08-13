環球智能CEO何致堅銅鑼灣遭持械伏擊 已向警方報案

▲ 環球智能控股（前稱中國智能集團控股）披露，首席執行官昨日於香港遭持械伏擊，已向警方報案調查。

環球智能控股 （00395） 發公告稱，公司執行董事兼首席執行官何致堅為昨天香港一宗持械伏擊中的受害人，已經向警方報案調查。董事會非常關注事件，並譴責對何致堅的暴力及非法行為。

環球智能指，董事會並不知悉該事件的任何原因，認為事件目前不會影響集團的正常及日常業務，將密切關注警方對該事件的調查。

本地傳媒昨日曾報道，一名何姓男子（51歲）與其兒子（19歲）昨日（12日）在銅鑼灣告士打道262號一商廈停車場取車時，遭兩名戴口罩男子從後用硬物襲擊，父子受傷倒臥地上，兩男逞兇後迅速逃離現場，事後何姓父子負傷返回辦公室告知同事協助報警。

警方到場調查，案件列作襲擊造成身體傷害，由灣仔刑事調查隊跟進。

環球智能控股前稱中國智能集團控股，業務主要包括電子商務及線上線下（O2O）解決方案。

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編輯：陳健婷