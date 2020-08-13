【品牌有段古】G2000夥HKTVmall推優惠　主打時尚職業服飾

▲ G2000海港城分店被執達吏接管。

G2000海港城分店被執達吏接管，G2000主席田北辰承認事件，並指該店生意下跌5成至6成，曾希望該業主減租卻不果。他便由2月起只交一半租金，而據合約內容，即拖欠一半租金，現需暫停營業。

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G2000作為本地品牌，成立於1985年，屬縱橫二千集團旗下品牌，主要銷售男女職場服裝。該集團目前擁有超過700間零售店，旗下主要品牌還包括G2000 MAN、G2000 WOMAN、G2000 studio、BLAACK和At Twenty，分別位於中國、香港、澳門、馬來西亞、新加坡、台灣等地。

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G2000夥HKTVmall 99元買裇衫

不過，隨着快時尚和網購紛紛加入，本地品牌於市場上的競爭越趨激烈。而在疫情下，該品牌更進行減價促銷，貨品類別包括男女恤衫、西裝外套及西褲西裙等，最低設有3折優惠。而凡購買滿500元，贈送100元禮券。另外，G2000更夥同HKTVmall，推出獨家優惠，例如原價299元的裇衫，於該平台銷售99元。

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責任編輯：馬意文