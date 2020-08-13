  • 29°C
香港時間 : 2020813日 (四) 22:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【品牌有段古】G2000夥HKTVmall推優惠　主打時尚職業服飾

商業 22:05 2020/08/13

分享：

G2000海港城分店被執達吏接管。

G2000海港城分店被執達吏接管，G2000主席田北辰承認事件，並指該店生意下跌5成至6成，曾希望該業主減租卻不果。他便由2月起只交一半租金，而據合約內容，即拖欠一半租金，現需暫停營業。

【香港製造】港產品標籤「中國製造」　葉中賢：與事實不符

G2000作為本地品牌，成立於1985年，屬縱橫二千集團旗下品牌，主要銷售男女職場服裝。該集團目前擁有超過700間零售店，旗下主要品牌還包括G2000 MAN、G2000 WOMAN、G2000 studio、BLAACK和At Twenty，分別位於中國、香港、澳門、馬來西亞、新加坡、台灣等地。

【Airbnb x 百視達】全球最後一間百視達門店　夥Airbnb合作開放予過夜住宿

G2000夥HKTVmall　99元買裇衫
不過，隨着快時尚和網購紛紛加入，本地品牌於市場上的競爭越趨激烈。而在疫情下，該品牌更進行減價促銷，貨品類別包括男女恤衫、西裝外套及西褲西裙等，最低設有3折優惠。而凡購買滿500元，贈送100元禮券。另外，G2000更夥同HKTVmall，推出獨家優惠，例如原價299元的裇衫，於該平台銷售99元。

【品牌聯乘】ZARA X Jo Malone創辦人　香水系列即日開賣（附連結）

責任編輯：馬意文

相關文章

【良心企業】Dr Martens疫市賺錢　退回全數無薪假津貼
今日
【良心企業】Dr Martens疫市賺錢　退回全數無薪假津貼
【疫市營商】大家樂「買$300送$300」優惠　學者：目標穩住現金水平
今日
【疫市營商】大家樂「買$300送$300」優惠　學者：目標穩住現金水平
【打機賺錢】任天堂聘請2D遊戲「關卡設計師」　年薪高達59萬元
今日
【打機賺錢】任天堂聘請2D遊戲「關卡設計師」　年薪高達59萬元
疫情 時裝服飾 田北辰 零售 銷售 馬來西亞 澳門 新加坡 台灣 香港

下一篇文章

【香港出口】6月出口貨量跌0.6%　分析師：下半年續跌「應見不到正數」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【防疫抗疫基金】餐飲處所（社交距離）資助計劃　食肆明日起可遞交通知書
【防疫抗疫基金】餐飲處所（社交距離）資助計劃　食肆明日起可遞交通知書
【海洋公園】閉園直擊纜車維修員工作　入職有兩大條件？
【海洋公園】閉園直擊纜車維修員工作　入職有兩大條件？
【香港製造】 港製輸美產品變「中國製造」　港手錶品牌：料消費者印象大打折扣
【香港製造】 港製輸美產品變「中國製造」　港手錶品牌：料消費者印象大打折扣
【中美貿戰】港輸美產品需標為中國製　港紡織商：未知如何挽回客戶信心
【中美貿戰】港輸美產品需標為中國製　港紡織商：未知如何挽回客戶信心
【美食優惠】大家樂額外送現金券　買300元送300元享早午晚餐優惠
【美食優惠】大家樂額外送現金券　買300元送300元享早午晚餐優惠
【保就業計劃】第7批名單涉近1.7萬僱主　美心、麥當勞、香港航空有份
【保就業計劃】第7批名單涉近1.7萬僱主　美心、麥當勞、香港航空有份