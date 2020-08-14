【消費優惠】東薈城名店倉消費享現金券　回贈高達20%

▲ 東薈城名店倉推出「熱辣辣夏日獎賞」，獎賞總值超過400萬元，最高回贈可高達20%。（東薈城名店倉提供圖片）

疫情下商場紛紛推消費優惠吸客。即日起至9月13日，東薈城名店倉推出「熱辣辣夏日獎賞」，獎賞總值超過400萬元，最高回贈可高達20%，即時換領指定商戶現金券總值2,500元，多買多賞。

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消費滿1,000至1,999元，即可換領指定商戶現金券100元及「東薈城名店倉x Burgos」限量版文件夾一個；消費滿12,000元或以上，即賺2,500元現金券及文件夾一個。指定商戶包括時尚品牌Armani、Coach、Bally及Calvin Klein；護膚及美妝品牌cdf Beauty 及Dior Beauty；珠寶首飾品牌 Pandora及旅行用品品牌Samsonite等。推出的現金券更不設最低消費金額，可直接當現金使用。

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此外，顧客不僅於場內享有超過150個國際知名品牌全年低至1折的優惠，更可以優惠價選購多款夏日折扣單品，包括Chloé指定女裝手袋低至半價、KOLON SPORT購買5件正價貨品可享6折及Vilebrequin Outlet 精選泳裝低至2折等。

責任編輯：朱悅瀅