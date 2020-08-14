  • 28°C
香港時間 : 2020814日 (五) 09:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【消費優惠】東薈城名店倉消費享現金券　回贈高達20%

商業 08:30 2020/08/14

分享：

東薈城名店倉推出「熱辣辣夏日獎賞」，獎賞總值超過400萬元，最高回贈可高達20%。（東薈城名店倉提供圖片）

疫情下商場紛紛推消費優惠吸客。即日起至9月13日，東薈城名店倉推出「熱辣辣夏日獎賞」，獎賞總值超過400萬元，最高回贈可高達20%，即時換領指定商戶現金券總值2,500元，多買多賞。

【消費優惠】Visa推獨家優惠　foodpanda及Dyson均有折（附優惠碼）

【消費優惠】Watson's Soda夥FILA　推「夏日即抽即中大賞」

消費滿1,000至1,999元，即可換領指定商戶現金券100元及「東薈城名店倉x Burgos」限量版文件夾一個；消費滿12,000元或以上，即賺2,500元現金券及文件夾一個。指定商戶包括時尚品牌Armani、Coach、Bally及Calvin Klein；護膚及美妝品牌cdf Beauty 及Dior Beauty；珠寶首飾品牌 Pandora及旅行用品品牌Samsonite等。推出的現金券更不設最低消費金額，可直接當現金使用。

【美食優惠】Klook推期間限定優惠　10項美食買一送一或半價

此外，顧客不僅於場內享有超過150個國際知名品牌全年低至1折的優惠，更可以優惠價選購多款夏日折扣單品，包括Chloé指定女裝手袋低至半價、KOLON SPORT購買5件正價貨品可享6折及Vilebrequin Outlet 精選泳裝低至2折等。

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【網上學習】愉景新城設網店賣兒童讀本　滿100元即享免運費
2020/08/13
【網上學習】愉景新城設網店賣兒童讀本　滿100元即享免運費
【疫市營商】大家樂「買$300送$300」優惠　學者：目標穩住現金水平
2020/08/13
【疫市營商】大家樂「買$300送$300」優惠　學者：目標穩住現金水平
【美食優惠】Klook推期間限定優惠　10項美食買一送一或半價
2020/08/12
【美食優惠】Klook推期間限定優惠　10項美食買一送一或半價
【消費優惠】Visa推獨家優惠　foodpanda及Dyson均有折（附優惠碼）
2020/08/12
【消費優惠】Visa推獨家優惠　foodpanda及Dyson均有折（附優惠碼）
疫情 商場 東薈城名店倉 Citygate Outlet 手袋 品牌 Outlet

下一篇文章

【品牌有段古】G2000夥HKTVmall推優惠　主打時尚職業服飾
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美食優惠】大家樂額外送現金券　買300元送300元享早午晚餐優惠
【美食優惠】大家樂額外送現金券　買300元送300元享早午晚餐優惠
【防疫抗疫基金】餐飲處所（社交距離）資助計劃　食肆明日起可遞交通知書
【防疫抗疫基金】餐飲處所（社交距離）資助計劃　食肆明日起可遞交通知書
【中美貿戰】美對港貨品產地來源標記設新規定　邱騰華：指白為黑
【中美貿戰】美對港貨品產地來源標記設新規定　邱騰華：指白為黑
【品牌聯乘】ZARA X Jo Malone創辦人　香水系列即日開賣（附連結）
【品牌聯乘】ZARA X Jo Malone創辦人　香水系列即日開賣（附連結）
【海洋公園】閉園直擊纜車維修員工作　入職有兩大條件？
【海洋公園】閉園直擊纜車維修員工作　入職有兩大條件？
【香港製造】 港製輸美產品變「中國製造」　港手錶品牌：料消費者印象大打折扣
【香港製造】 港製輸美產品變「中國製造」　港手錶品牌：料消費者印象大打折扣