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【業績】藥明康德中期純利升逾60% 不派息

分析 21:52 2020/08/13

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藥明康德上半年多賺愈6成，不派中期息。

藥明康德 （02359） 上半年純利按年升62.5%至17.2億元（人民幣，下同），收入按年增22.7%至72.3億元，毛利按年升16.4%至26.6億元，每股基本盈利升63%至0.75元。集團宣布不派中期息。

具體業務表現，中國區實驗室服務收入37.8億元，按年增長26.5%； CDMO/CMO服務收入21.6億元，按年增長25.8%；美國區實驗室服務收入7.8億元，按年增長10.1%；臨床研究及其他CRO服務收入5億元，按年增長5.9%。

藥明康德指，儘管上半年新冠肺炎疫情對第一季的中國區實驗室服務、 第二季的美國區實驗室服務、第一及第二季的臨床研究及其他CRO服務業務產生影響，惟仍實現穩健增長。得益於及時實施業務連續性計劃及客戶需求增加，各板塊業務普遍增長。

用戶數據方面，集團稱，其「長尾」戰略和CDMO商業模式保持良好的表現。期內新增客戶近600家，活躍客戶超過4,000家。

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編輯：陳華

香港股票 疫情 經濟 藥明康德（02359） 新冠肺炎疫情

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