【業績】藥明康德中期純利升逾60% 不派息

▲ 藥明康德上半年多賺愈6成，不派中期息。

藥明康德 （02359） 上半年純利按年升62.5%至17.2億元（人民幣，下同），收入按年增22.7%至72.3億元，毛利按年升16.4%至26.6億元，每股基本盈利升63%至0.75元。集團宣布不派中期息。

具體業務表現，中國區實驗室服務收入37.8億元，按年增長26.5%； CDMO/CMO服務收入21.6億元，按年增長25.8%；美國區實驗室服務收入7.8億元，按年增長10.1%；臨床研究及其他CRO服務收入5億元，按年增長5.9%。

藥明康德指，儘管上半年新冠肺炎疫情對第一季的中國區實驗室服務、 第二季的美國區實驗室服務、第一及第二季的臨床研究及其他CRO服務業務產生影響，惟仍實現穩健增長。得益於及時實施業務連續性計劃及客戶需求增加，各板塊業務普遍增長。

用戶數據方面，集團稱，其「長尾」戰略和CDMO商業模式保持良好的表現。期內新增客戶近600家，活躍客戶超過4,000家。

相關文章：

【業績】惠理半年純利減半至1.25億元 資產淨贖回169億元

【業績】港華燃氣受疫情影響 中期少賺23%

【業績】OK便利店母企半年少賺0.5%息維持6仙 OK便利店同店銷售增8%

【網易業績】網易上季經調整盈利升33%勝預期 創辦人丁磊：海外長期投入不變（第二版）

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情：https：//bit.ly/2WtzVxq

編輯：陳華