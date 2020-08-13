德國支持歐盟制裁白俄羅斯 匈牙利成最大障礙

白俄羅斯大選結果的認受性存疑，除了引發國內動盪，也成為歐盟與俄羅斯角力的擂台。被指近年對外立場軟弱的德國，據報支持歐盟制裁白俄羅斯；但俄羅斯則指，有外部勢力企圖介入，令白俄羅斯趨於不穩。

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歐盟外長緊急會議將於周五（14日）召開。路透社在會前引述外交消息報道，因應白俄羅斯選舉問題及連日鐵腕鎮壓，德國、立陶宛、拉脫維亞、瑞典均支持制裁，並希望最快在8月底實施。

德國外長馬斯（Heiko Maas）日前表示，歐盟可能需要恢復對白俄羅斯實施的部分制裁。白俄羅斯總統盧卡申科2016年曾經釋放政治犯，之後獲歐盟部分解除制裁。

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如果歐盟實施制裁，需要獲得全體27個成員國一致同意。消息指，今次事件最可能的「攔路虎」是匈牙利，該國周四（13日）曾經呼籲歐盟「尋求與白俄羅斯對話，不應排斥溝通」。

報道指，匈牙利也在本周初曾經阻止歐盟發表對白俄羅斯的強硬聲明，當中明確提到，對於那些需要為暴力、不正當拘捕和虛假選舉結果負責的人，制裁會是一個選項。

除了歐盟，俄羅斯外交部周四也開腔，表明關注白俄羅斯局勢。俄方指，有外部勢力企圖介入，在白俄羅斯引發動盪。

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責任編輯：陳啟賢

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