  • 29°C
香港時間 : 2020813日 (四) 22:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

德國支持歐盟制裁白俄羅斯 匈牙利成最大障礙

環球政治 21:51 2020/08/13

分享：

白俄羅斯大選結果的認受性存疑，除了引發國內動盪，也成為歐盟與俄羅斯角力的擂台。被指近年對外立場軟弱的德國，據報支持歐盟制裁白俄羅斯；但俄羅斯則指，有外部勢力企圖介入，令白俄羅斯趨於不穩。

白俄羅斯示威拘捕6千人 有示威者被警察拘留後死亡

白俄羅斯示威3000人被捕 總統：不容忍烏克蘭式革命

歐盟外長緊急會議將於周五（14日）召開。路透社在會前引述外交消息報道，因應白俄羅斯選舉問題及連日鐵腕鎮壓，德國、立陶宛、拉脫維亞、瑞典均支持制裁，並希望最快在8月底實施。

德國外長馬斯（Heiko Maas）日前表示，歐盟可能需要恢復對白俄羅斯實施的部分制裁。白俄羅斯總統盧卡申科2016年曾經釋放政治犯，之後獲歐盟部分解除制裁。

白俄羅斯反對派領袖被迫離國 往立陶宛與孩子團聚

白俄羅斯總統5度連任 民眾不滿結果爆發示威

如果歐盟實施制裁，需要獲得全體27個成員國一致同意。消息指，今次事件最可能的「攔路虎」是匈牙利，該國周四（13日）曾經呼籲歐盟「尋求與白俄羅斯對話，不應排斥溝通」。

報道指，匈牙利也在本周初曾經阻止歐盟發表對白俄羅斯的強硬聲明，當中明確提到，對於那些需要為暴力、不正當拘捕和虛假選舉結果負責的人，制裁會是一個選項。

除了歐盟，俄羅斯外交部周四也開腔，表明關注白俄羅斯局勢。俄方指，有外部勢力企圖介入，在白俄羅斯引發動盪。

【白俄羅斯疫情】波照踼舖照開 總統籲飲伏特加抗疫

責任編輯：陳啟賢

免費下載 hket App，關注「全球疫 情實時動態」

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！ 立即訂閱

相關文章

白俄羅斯示威拘捕6千人 有示威者被警察拘留後死亡
今日
白俄羅斯示威拘捕6千人 有示威者被警察拘留後死亡
白俄羅斯反對派領袖被迫離國 往立陶宛與孩子團聚
2020/08/11
白俄羅斯反對派領袖被迫離國 往立陶宛與孩子團聚
白俄羅斯示威3000人被捕 總統：不容忍烏克蘭式革命
2020/08/11
白俄羅斯示威3000人被捕 總統：不容忍烏克蘭式革命
白俄羅斯總統5度連任 民眾不滿結果爆發示威
2020/08/10
白俄羅斯總統5度連任 民眾不滿結果爆發示威
【白俄羅斯疫情】波照踼舖照開 總統籲飲伏特加抗疫
2020/03/31
【白俄羅斯疫情】波照踼舖照開 總統籲飲伏特加抗疫
外交 地緣政治 白俄羅斯 歐盟 德國 匈牙利 俄羅斯

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月13日 時間22:00）

下一篇文章

【美國大選分析】辯論不容有失 特朗普怎部署？（訂戶專享）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】賀錦麗點解有中文名？剖析賀錦麗身世
【美國大選】賀錦麗點解有中文名？剖析賀錦麗身世
【俄羅斯疫苗】全球首款獲批疫苗信得過？專家咁睇
【俄羅斯疫苗】全球首款獲批疫苗信得過？專家咁睇
新型冠狀肺炎全球疫情（08月13日 時間22:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月13日 時間22:00）
【移民海外】美國近6千人放棄綠卡 若特朗普連任恐加劇
【移民海外】美國近6千人放棄綠卡 若特朗普連任恐加劇
疫情下應否睇牙醫？世衛籲避免非必要牙科檢查
疫情下應否睇牙醫？世衛籲避免非必要牙科檢查
【新冠疫苗】俄羅斯率先跑出 中英美疫苗進度定價一覽
【新冠疫苗】俄羅斯率先跑出 中英美疫苗進度定價一覽