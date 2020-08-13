【美股焦點】德美利證券：投資者上月淨買Tesla蘋果微軟　沽Costco

▲ 德美利證券指出，上月該行不論亞洲還是國際客戶，均淨買入Tesla、 蘋果、微軟，以及醫藥股輝瑞

美股近來走勢波動，但據美股券商德美利證券數據，美股散戶反而趁此際增加部署焦點股。德美利證券指出，上月該行不論亞洲還是國際客戶，均淨買入 Tesla（TSLA）、 蘋果 （ AAPL）、微軟 （MSFT），以及醫藥股輝瑞 （PFE）。

針對亞洲客戶，相關投資者明顯更著重經濟復甦概念，上月淨淦入較多的股份，為富國銀行（WFC） 和美國銀行（BAC）。

沽貨方面，根據德美利證券數據，7月整體客戶淨沽最多的股份，包括 Twitter （TWTR）和Costco（COST）。值得注意是，亞洲客戶亦沽貨方向上與整體投資者大為不同，各行各行業股份上月都成沽貨對象，包括 迪士尼（DIS）、卡夫亨氏（KHC）、吉利德 （GILD），以及Sorrento Therapeutics （SRNE）.

德美利證券自2010年起已公布「投資者動向指數」，透過綜合旗下客戶的持倉股票與倉位變動，加權平均地計算出資金投資情緒，愈高分數代表投資者對後市看法愈樂觀，反之亦然。

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