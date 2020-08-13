【5G發展】印度傳決定禁用中國設備　華為恐失去全球第二大無綫市場

根據外媒報導，在中印兩國關係跌至40多年來的冰點後，中國的華為及中興 （00763） 將被禁止參與印度的5G網絡建設。

今年初印度仍然容許中國企業參與5G建設，不過在年中中印邊境衝突後，導致20名印度士兵死亡後，印度便開始著手把中國企業排除在5G項目。

印度於今年7月23日修定政府採購投標方式，所有外國企業參與投標需要提前登記及接受安全調查。該報導引述知情人士指當局將以上述形式將華為及中興排除在外。若印度總理批准通信部的方案，禁令將於一至兩星期內公布。

早前疫情影響下，印度通信部推遲了與當地私人電訊商包括Bharti Airtel、Vodafone Idea及Reliance Jio Infocomm等在建設5G問題上的討論。不過，當局即將重啟與電訊商的對話，要求後者排除源自中國的設備。其中Bharti Airtel與Vodafone Idea為華為在印度的最大合作夥伴，而Reliance Jio Infocomm於7月15日公布計劃以內部研發的技術推出5G網絡，並聲稱轉用新系統的成本有限。不過，由於印度經濟放緩，加上疫情持續，市場預期印度政府短期內未必會拍賣5G頻譜。

由於印度是全球第二大的無綫網路市場，印度正式禁用華為，將為後者重大的挑戰。

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編輯：謝克迪

