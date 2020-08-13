【網民熱話】「公屋仔」進駐私樓 第一身環境大對比

有網民剛剛搬遷到私人屋苑，大發感言，比對從前的公屋生活，列出了多項私樓與公屋仔配套上的分別。首先在保安方面，公屋的保安較為不嚴謹，保安不時會開門給住客，甚至未有確定住客身分便開門，更不時睡覺。相反，私人屋苑出入要拍卡，有外來人要登記，上樓前保安也會通知業主。

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另外樓主亦有比對鄰居質素，指公屋時，樓上一家人經常爭吵，上下幾層都聽到，斷斷續續維持了幾年，也有老人家經常隨地吐痰，令樓主大感不滿。

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樓主表示，暫時在私樓居住的時間體驗不錯，例如最近樓上冷氣滴水，跟管理處反映後，第二晚已經沒有滴水聲水，估計管業處職員勸喻該住戶暫時停用冷氣。最後，樓主比對了衛生環境，他指公屋長期有垃圾桶放係放於樓層升降機位置， 導致公屋長期有異味。以上的意見也許不是每個人都同意，但卻是樓主非常深刻的個人經歷。

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