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【中美關係】「惡總統、壞情人與慈祥父」　中美關係還看三者互動？

即市財經 08:42 2020/08/16

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根據《iMoney》主編孫運喜分析，未來數月，特朗普的選情愈低迷，南海及台海的局勢愈緊張，中美角力亦只會愈演愈烈，全無轉寰餘地。除非「惡總統、壞情人與慈祥父」的三角關係有變。

壞情人，指的是美股，出自殿堂級分析員羅森伯格（David Rosenberg）的比喻。他說，美股與聯儲局就好似一對情侶，每次聯儲局提出分手（把利率正常化，即加息），美股就好似一個壞情人般，一哭二鬧三上吊（大幅下跌），要脅復合（停止加息）。結果，自格蘭斯班（Alan Greenspan）主政以來，聯儲局每每就範，美股又再次開開心心地回升。此所以，市場早有「格蘭斯班認沽期權」之說。待惡總統，即特朗普出現後，更與股市、聯儲局交織出微妙的三角關係。

長話短說，特朗普既矢志要與中國硬碰，但一見股市因而下跌，就心急如焚；於是，不斷向聯儲局施壓，逼使聯儲局減息，為股市注入上升動力；如此這般，特朗普與中國過招時，就免去股市急挫的後顧之憂。惡總統加上壞情人，鮑威爾（Jerome Powell）治下的聯儲局只好不斷屈服，一次又一次減息救股市；久而久之，就似淪為特朗普在中美貿易戰中的彈藥庫，股市好友的兵工廠。見此，傳奇對冲基金經理Seth Klarman形容，聯儲局永遠把投資者視為傻孩子，不懂理性地為證券定價；每當市場鬧脾氣（大跌），慈祥的聯儲局就插手干預，恩威並施。

按上述邏輯，除非三角關係有變，聯儲局不再慈祥，無視壞情人：股市的要脅（下挫），惡總統才會稍為收歛，中美關係才有望稍稍緩和。惟眼下聯儲局心意未改，也許要再等一會，待出現以下情況，才會出現轉機。一，美國第三季經濟竟走出水深火熱的疫境，出人意表地呈現復甦勢頭。二，眼下美股估值之高，已超越2007年，甚至2000年，市場上早有泡沫之說；倘若美股更上一層樓，估值更高，泡沫更大，鮑威爾會否一如他的前任，像格蘭斯班、耶倫（Janet Yellen）般，拋出泡沫的疑問，以提醒市場。 倘出現上述情況，時間可能是8月底、9月初，屆時，就算股市回 軟，聯儲局也未必會一如既往地即時行動；在環環相扣下，惡總統即使仍然惡形惡相，繼續擺出強硬姿態，但相信也不會像早前般，肆無忌憚地瘋狂進逼。

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撰文：孫運喜， iMoney主編

編輯：謝克迪

中美貿易戰 美國 中國 中美關係 特朗普 鮑威爾 貿易戰 美股 經濟

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