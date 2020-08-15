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【金價投資】想趁金價回調低吸？　投資黃金5大途徑

即市財經 09:00 2020/08/15

分享：

近日黃金從高位下跌，紐約期金由近2090美元水平，回軟至1900至1950美元水平，大家如果有興趣投資黃金，不妨參考以下幾個途徑：1.實金：有金條、金粒及金幣，可經由銀行或金行買入。金條入場門檻較高，一買要五両以上，金粒及金幣則數千港元也有交易，但金幣溢價較高。

2.紙黃金：入場費低，不用2,000港元已可入場，在銀行可買賣。帳戶隨金 價價位買賣而已，無實金支持，故有風險。今年3月金價步升，有銀行停 賣紙黃金，有網上平台甚至停止買賣。

3.黃金ETF：以實金作為基金單位買賣，跟隨金價走勢的 指數基金。較為人熟悉是SPDR黃金ETF （02840） ， 於港交所 （00388） 掛牌，其買賣如同股票。

4.金礦股：與金業相關股票。美股較港股較多元化，有金礦股ETF如NUGT、iShares MSCI Global Gold Miners ETF（RING）等，但金礦股未必緊貼金價走勢，涉及金礦開採運作，投資者宜對金礦操作有認識。

5.貴金屬基金：銀行有提供貴金屬基金買賣，投資者宜研究基金所持有公司及業務， 例如有基金集中買金礦股；有基金買黃 金外，亦有其他貴金屬如白銀、銅等。

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撰文：梁翠麗

編輯：謝克迪

投資產品 投資推介 另類投資 低吸 黃金 金價 經濟

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