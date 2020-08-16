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【ETF攻略】ETF專家教路　靈活投資A股

即市財經 12:00 2020/08/16

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近日多隻A股槓桿及反向產品首度在港上市，包括南方東英推出XL二南方滬深三 （07233） （每日槓桿兩倍）與XI 南方滬深三百 （07333） （每日反向 一倍），華夏基金（香港） 推出的XL二華夏滬深三百 （07272） （每日槓桿兩倍）及XI華夏滬深三百 （07373） （每日反向一倍）。

據《iMoney》報道，華夏基金（香港）ETF業務主管諸人進指，以槓桿兩倍ETF為例，如滬深300指數單日上漲1%，該槓桿產品就會錄得2%的單日回報；相反，如若指數單日下跌1%，該產品就會錄得2%的單日虧損。 不過諸人進提醒道，這類槓 桿型產品所言的「升1得2」或「跌1 得1」，僅限於當日表現，如持有 超過1日，其回報還要受到 每 日 重整（Daily Rebalancing） 以及複合效應 （Compounding Effect）的影響。

槓桿及反向產品通常被稱為「單日」產品，是為短綫買賣或對冲而設。因此該類產品只宜短炒，不宜長揸，否則在每日重整與複合效應的影響下，產品的回報跟目標之間可能會出現偏離，或變得毫不相關，最終結果與投資者預期相差甚遠。通常槓桿及反向產品的回報，以及其槓桿倍數，會隨着指數的變動而改變，因此需要每日重整其投資組合，讓槓桿倍數恢復至特定水平。

在每日重整效應的影響下，當投資者持有槓桿及反向產品超過一日，有關產 品相對指數就可能會出現一定追蹤偏離度。 除此之外，複合效應亦對這類產 品回報有顯著影響，以槓桿兩倍ETF 為例，大致可分為以下3種情況︰一是在連續升市之下，ETF可能會錄得較指數兩倍更大的回報；二是在連續跌市之下，因為本金愈來愈少，ETF 跌幅雖然大於指數，但卻少於指數的兩倍；三則是在波動市況下，此時複合效應會對產品的表現產生顯著甚至是不利的影響，例如指數可能已回復至原有水平，但ETF卻仍然錄得虧損。

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撰文：李勝男

編輯：謝克迪

香港股票 XI華夏滬深三百（07373） XL二華夏滬深三（07272） XI南方滬深三百（07333） XL二南方滬深三（07233） 槓桿產品 ETF A股

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