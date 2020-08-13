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【iPhone12】蘋果新iPhone10月登場 數據指新機發布前180日吸貨最好

即市財經 21:31 2020/08/13

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有券商根據歷年數據，得出蘋果平均在新機發布前180日，股價表現最好。

蘋果（美：AAPL）iPhone 12傳會在10月中舉行發布會，消息刺激一眾蘋果概念股水漲船高。再有新款iPhone登場，有券商根據蘋果歷年發布新品前後的股價表現，發現蘋果股價在新機發布前180日，平均股價表現最標青，即使在發布前90日股價亦有出色表現。

Evercore ISI發報告指，整合蘋果過去發布新款iPhone前後的股價走勢，確信在新iPhone推出前，有理由增持蘋果股份，同時將蘋果目標價由440美元調升至460美元，維持對其「跑贏大市」評級。

報告根據蘋果歷年發布新iPhone的股價，得出蘋果股價在新機發布前180日平均表現最好，發布前90日期間的股價亦有出色表現，而且波動性更低。以新機發布前90日買入蘋果為例，平均回報率為11.3%，反映現時買入蘋果符合邏輯。

反而，緊接新機發布後30日及90日，蘋果平均股價表現則跑輸大市。

Evercore ISI解釋，蘋果股價相對表現似乎與發布周期的強度有關，關聯度在蘋果發布iPhone 6、iPhone X及iPhone 11時允其明顯，因上述3款手機發布前後股價表現都較好。

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