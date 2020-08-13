【奶粉股】澳優上半年多賺近57% 料益生菌市場成營養食品必爭之地

▲ 澳優上半年收益按年增22.6%至38.6億元。

澳優 （01717） 上半年多賺56.9%至4.1億元（人民幣，下同），經調整純利按年增32.1%至5.7億元，不派中期息。期內，受惠於自家品牌業務表現造好，收益按年增22.6%至38.6億元。

澳優今日收報13.38元，跌0.6%。事實上，乳業股今年表現造好，自中國飛鶴 （06186） 被納人港股通名單後，板塊持續向好，澳優曾高見17.78元，公司發盈喜後，反出現較大回調，但年初至今澳優仍累升約2成，中國飛鶴更升8成。

自家品牌配方奶粉業務佔整體收入逾8成，上半年收入按增25.1%至34.1億元，主因持續提高上游營運效益及產品質量以及不斷改善產品組合。然而，次季與首季的收入增長稍微放緩。為避免品牌在分銷層面存貨過剩，公司決定採取保守方針，調節向分銷商的交貨量。

展望未來，澳優表示，冠狀病毒病爆發加速了消費者對免疫營養品的認知及重視，其中益生菌產品因改善胃腸道、增強免疫力等功效更成為人們追求健康的「新寵」，相信益生菌市場將成為中國營養食品和大健康產業的必爭之地。因此，擴張及發展營養品業務為集團戰略重要一步。

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編輯：袁諾曦