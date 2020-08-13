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【香港出口】6月出口貨量跌0.6%　分析師：下半年續跌「應見不到正數」

商業 20:46 2020/08/13

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本港今年6月商品整體出口貨量按年下跌0.6%，分析師及業界均預料，下半年港出口仍然疫弱。（資料圖片）

政府統計處今日（13日）發表6月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。與去年同月比較，商品整體出口貨量按年下跌0.6%；商品整體出口價格則按年下跌0.8%。上海商業銀行研究部主管林俊泓預計，下半年港出口繼續疲弱，「應該見不到正數」。

【香港出口】6月出口貨量跌0.6%　輸往美國跌18.2%

林解釋，去年下半年出口跌幅大，因此，基數效應下，今年下半年跌幅或許看似收窄，但實際仍是疫弱。他指出，現時仍要等待疫苗出現並大量生產，估計最快明年第2季出口數才見好轉。

香港中華出入口商會副會長許華傑表示，旗下會員現時已接年底的訂單，均反映下半年訂單量跌幅收窄，訂單主要來自歐洲、澳洲及東南亞國家，但整體仍較去年疫弱。「不少買家早前因疫情暫停買貨，現時需要追趕貨量。」

【香港出口】港6月出口貨值跌1.3%　遠遜市場預期

港貨輸美數量不多　分析師及業界均料不影響出口數

至於6月香港輸往美國的整體出口貨量，按年下跌18.2%，僅次於印度。隨着下月25日起，香港製造並出口美國的商品，將被標記為「中國製造」，林俊泓認為，港產製品出口美國的貨量不多，即使再跌亦不太影響整體出口數字。

【香港出口】疫情及中美關係惡化夾擊　分析師料第3季出口再跌

許華傑則指，旗下有會員於香港製造藥品或食品，並銷往美國，幸好美國市場佔比不大，暫無會員放棄美國生意。「有會員認為，若貼標籤不會加重成本的話，亦可貼住先，美國熟客會知道是香港製造。」因此，他相信，短期不影響港產品出口美國數量，長遠則要視乎美國會否再有「新招」及當地的經濟復甦情況。

記者：朱悅瀅

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