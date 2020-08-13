【新股IPO】阿里巴巴投資人工智能商湯科技據報考慮港股、A股上市 估值高達775億

▲ 阿里巴巴投資的人工智能公司商湯科技據報考慮港股、A股上市。

阿里巴巴 （09988） 投資的內地AI獨角獸人工智能公司商湯科技據報考慮尋求香港、科創板首次公開發售（IPO）。商湯科技不予置評。公司早前新一輪集資後，估值高達100億美元（775億港元）。

商湯科技與曠視科技、雲從科技、依圖科技被稱為內地「AI四小龍」，其主營人工智能算法，研發及建立深度學習平台和超算中芯，提供包括人臉識別、視頻分析、自動駕駛等技術服務。該公司的人工智能技術一直為阿里巴巴、中移動 （00941） 、小米 （01810） 和OPPO等科技企業使用。

引阿里、軟銀等明星級投資者 去年營收按年升2倍

公司吸引阿里巴巴、孫正義的軟銀、淡馬錫、老虎基金、IDG資本、華興資本等明星級投資者。至今成立6年，共經歷10輪集資，獲得投資金額超過30億美元（232億港元）。

事實上，商湯科技IPO傳聞已久，今年3月亦傳出其推遲今年香港上市至多集資7.5億美元的計劃。2017年，公司傳考慮美國、香港、A股上市。

商湯科技於2017年曾公布實現全面盈利，業務營收連續四年保持超過4倍的增幅。外電報道指，預計商湯科技2019年營收將按年增長200%至7.5億美元，惟公司現金流仍未負數。

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編輯：陳華