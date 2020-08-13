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【恒指季檢】恒指周五又季檢　五大染藍熱門逐個捉

股樓投資 20:59 2020/08/13

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恒指服務公司將於明日(周五)公佈最新一輪季度檢討結果，和以往季檢比較，今次季檢由於有望首次納入同股不同權和第二上市股份，故較以往更受注目。本文藉今次機會和大家分享，較大機會晉身藍籌的5大股份。

阿里巴巴（09988）

恒指首先加入同股不同權股份，某程度是希望讓更多新經濟股成為成分股，更反映現時經濟情況。市值坐擁逾5萬億元，比騰訊(00700)還要高的另一內地科網巨頭阿里巴巴，周五順利染藍應無懸念。一旦阿里成功染藍，其在恒指的比重應成焦點。

美團點評（03690）

同樣是同股不同權的內地最大外賣平台美團點評，近月被資金炒作染藍概念，不經不覺市值也突破1萬億元，較傳統藍籌滙豐(00005)還要高。周五美團和阿里雙雙入圍恒指，機會不小。

小米集團（01810）

相對阿里及美團，市值僅逾3000億元的小米周五染藍機會雖相對較遜，然而恒指醞釀有意加入更多新經濟元素，這間主要生產智能電話及平版電腦等產品，同時國際業務比重高於同業的新經濟企業，染藍機會不容忽視。

百威亞太（01876）

餘下的一般港股中，市值近4000億元的亞洲最大啤酒商百威亞太，力足扮演染藍黑馬。該股上半年因受累疫情，股價一度持續向下，隨著疫情降溫使該股反彈，其市值亦重返可挑戰其他藍籌地位水平。然而百威逾八成股權集中於母公司百威英博，流通市值較輸蝕下或影響入圍機會。

藥明生物（02269）

在早前多次季檢中，消費股安踏(02020)一直被視為黑馬之一。不過，內地生物科技公司，主要為藥廠研發以及生產新藥的藥明生物藉疫情概念，不經不覺市值已壓倒安踏，達2200億元。加上藥明生物大股東僅持25%，較安踏大股東持股61%為低，意味其具有比安踏更高的流通市值，有機會在今次季檢中一鳴驚人。

其餘個別高市值的港股，包括安踏、內房股龍湖(00960)及今年藉疫情冒升甚快的阿里健康(00241)，也有一定入圍機會。

相關文章：【鴻圖大計】阿里巴巴定下5年目標　平台消費規模達10萬億元人民幣

撰文 : 李尚毅，趙家盈

藥明生物（02269） 百威亞太（01876） 小米集團－W（01810） 美團點評－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 經濟

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