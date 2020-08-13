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【跟奶奶學烹飪@iM網欄】清肝潤肺 健脾化濕 止咳化痰　五指毛桃海星湯 

名人薈萃 21:17 2020/08/13

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每次煲這個湯，屋內就會傳出淡淡既椰子味，是五指毛桃獨特的香味。五指毛桃有「廣東人參」之稱，健脾補肺、行氣利濕、四季皆宜，尤其適合脾虛人士飲用。

今次這湯加入了幾種值得介紹的料，天山雪蓮大名聽得多，有沒有朋友見過真身？天山雪蓮其實是有葉和花的部份，藥用價值非常高。而天山雪蓮果就是莖部，可以用來煲湯，營養價值不輸其花和葉。悠媽覺得其外型似蕃薯，口感像蘿蔔。

。天山雪蓮果：清肝解毒 潤肺通便
 
。淮山：有助增強人體免疫力健脾止瀉，平衡腸道消化，紫淮山營養更達6倍以上

。海星：能清熱、解痰散結
煮海星前記得浸軟清除內臟，否則煮出的湯會較腥。

【五指毛桃海星湯】
材料: 
海星
五指毛桃
天山雪蓮
淮山
無花果
果皮
瘦肉

步驟:
1. 海星浸軟去內臟備用


2. 果皮用滾水浸軟，(記得果皮水亦留用)
3. 五指毛桃洗淨、天山雪蓮、淮山洗淨去皮備用

4. 瘦肉汆水備用
5. 水滾後加入所有材料，大火滾起後轉小火煲2小時即成

五指毛桃vs斷腸草？
衛生署網頁提醒，五指毛桃本身無毒性，但曾有市民與有毒植物鈎吻(又稱斷腸草)混淆而中毒，兩者同地生長加上外形相似，故採挖五指毛桃時容易混入有毒嘅鈎吻。要預防因飲用鈎吻混雜嘅五指毛桃湯水而中毒，市民應該：
- 從信譽良好嘅商店購買藥用植物；
- 避免服用來歷不明嘅藥性植物材料，如有懷疑，最好不要進食；
- 避免採摘野生植物作食用；
- 如感到不適，應立即求醫，並向醫護人員說明曾飲用草藥。

作者_悠媽Joey簡介：

做了新抱幾年，老公承傳老爺識煮識食技能，我立志要努力學習奶奶煲湯果擔心機。現在由我負責女兒的湯水，承傳媽媽的愛。
Facebook專頁：悠媽是但噏。當袐笈

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撰文 : 悠媽Joey

欄名 : 跟奶奶學烹飪

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