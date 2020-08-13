【跟奶奶學烹飪@iM網欄】清肝潤肺 健脾化濕 止咳化痰　五指毛桃海星湯 

每次煲這個湯，屋內就會傳出淡淡既椰子味，是五指毛桃獨特的香味。五指毛桃有「廣東人參」之稱，健脾補肺、行氣利濕、四季皆宜，尤其適合脾虛人士飲用。

今次這湯加入了幾種值得介紹的料，天山雪蓮大名聽得多，有沒有朋友見過真身？天山雪蓮其實是有葉和花的部份，藥用價值非常高。而天山雪蓮果就是莖部，可以用來煲湯，營養價值不輸其花和葉。悠媽覺得其外型似蕃薯，口感像蘿蔔。

。天山雪蓮果：清肝解毒 潤肺通便



。淮山：有助增強人體免疫力健脾止瀉，平衡腸道消化，紫淮山營養更達6倍以上

。海星：能清熱、解痰散結

煮海星前記得浸軟清除內臟，否則煮出的湯會較腥。

【五指毛桃海星湯】

材料:

海星

五指毛桃

天山雪蓮

淮山

無花果

果皮

瘦肉

步驟:

1. 海星浸軟去內臟備用



2. 果皮用滾水浸軟，(記得果皮水亦留用)

3. 五指毛桃洗淨、天山雪蓮、淮山洗淨去皮備用

4. 瘦肉汆水備用

5. 水滾後加入所有材料，大火滾起後轉小火煲2小時即成

五指毛桃vs斷腸草？

衛生署網頁提醒，五指毛桃本身無毒性，但曾有市民與有毒植物鈎吻(又稱斷腸草)混淆而中毒，兩者同地生長加上外形相似，故採挖五指毛桃時容易混入有毒嘅鈎吻。要預防因飲用鈎吻混雜嘅五指毛桃湯水而中毒，市民應該：

- 從信譽良好嘅商店購買藥用植物；

- 避免服用來歷不明嘅藥性植物材料，如有懷疑，最好不要進食；

- 避免採摘野生植物作食用；

- 如感到不適，應立即求醫，並向醫護人員說明曾飲用草藥。

更多跟奶奶學烹飪@悠媽Joey的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！