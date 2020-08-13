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【在家工作】BlueJeans全新直播串流功能　舉辦大型虛擬活動無難度

科技 20:35 2020/08/13

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BlueJeans Events建構出高度參與的環境，使大型虛擬舞台亦可有數萬名觀眾。

疫情肆虐，在家工作最緊要有幫手！Verizon旗下視訊會議軟件BlueJeans宣布，為互動視像直播串流平台BlueJeans Events推出全新功能，改善與會者招募以及無縫連接，讓活動經理更有效地模擬與客戶聯繫，包括可同時容納最多150位講者和50,000名觀眾，讓機構和個人均能舉辦大規模的多用途數碼活動。

BlueJeans表示，過去3個月，使用該軟件舉辦活動的使用量增長達8倍。為安全地將大量人群聚集，該企亦改善了BlueJeans Events功能，方便虛擬活動作推廣，接觸層面更廣的參加者。BlueJeans Events現可一次過容納多達150名演講者和50,000名與會者（先前只能容納15,000名與會者），用家可運用BlueJeans的控制和互動功能，透過多款設備、操作系統或瀏覽器傳播串流內容，以接觸最多觀眾。  

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無縫連接YouTube Live等串流平台　

BlueJeans Events同時亦推出YouTube Live無縫整合功能。類似於現有的Facebook Live整合功能，製作人可透過一鍵連接，即可運用YouTube Live轉播BlueJeans Events內容，以覆蓋更多觀眾。此外，BlueJeans Events亦使活動主辦者更容易利用實時訊息協定（Real-Time Messaging Protocol ，RTMP），在LinkedIn Live、Microsoft Stream和Twitter的Periscope等其他社交媒體平台轉播BlueJeans Events內容。

同時，提供自動、實時產生的隱藏字幕，無需額外收費。在Chrome應用程式分享方面，演講者和主持人現在分享內容時，亦可選擇分享單個桌面應用程式，以防觀眾看到無關的內容或通知，從而提升私隱和安全性。

責任編輯：姚慧儀

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