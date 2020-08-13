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【香港製造】港產品標籤「中國製造」　葉中賢：與事實不符

商業 20:02 2020/08/13

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所有港產品出口到美國，標籤將需由「香港製品」轉「中國製造」。（資料圖片）

美國政府要求自9月25日起，所有港產品出口到美國，標籤需由「香港製造」轉「中國製造」。商務及經濟發展局局長邱騰華批評美方，此舉屬「指白為黑」，並試圖削弱香港作為獨立關稅區的地位。

【中美貿戰】港貨輸美須標中國製造　珠寶業憂徵稅打擊大

香港根據世界貿易組織的貿易協議框架下，屬獨立經濟體，香港工業總會主席葉中賢接受本報查詢時表示，按理港產品需標籤「香港製造」，惟依循美方現時要求下，港廠商需分開輸美和他國的產品標籤，預料造成不必要的混亂和麻煩。

香港工業總會主席葉中賢認為，港廠商需分開輸美和他國的產品標籤，預料造成不必要的混亂和麻煩。（黃建輝攝）

他續指，雖然美方要求9月25日起，港產品標籤轉為「中國製造」，但實際上時間無多，加上船運一般需時3至4星期。他認為在未有具體指引下，需與美國海關等相關人員討論細節，並希望做到寬鬆處理，研究如何過渡。

【中美貿戰】 港製輸美產品變「中國製造」　港手錶品牌：料消費者印象大打折扣

工總少於1%會員貨品輸美　珠寶業佔多數
去年香港出口美國的港產品佔整體0.1%。葉認為，大部份廠商主要市場並非美國，影響較少，而總會內只有少於1%會員表示有貨品輸美，主要行業為珠寶業。被問及會否擔憂港產品轉為「中國製造」削弱優勢，他認為現今兩地產品各有優勢，部份行業港產品或有特殊。惟他認為美國的決定，最重要是與事實不符。

【中美貿戰】香港製造商品需標記為中國製　總商會:影響微

記者：馬意文

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珠寶 邱騰華 發展局 商務及經濟發展局 貿易 香港工業總會 香港 中國 美國 關稅

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