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Google小助手唱「口罩歌」 提你要正確戴口罩

環球政經 19:51 2020/08/13

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全球多國疫情仍然嚴峻，Google 小助手 (Google Assistant) 近日學會「口罩歌」，貼心提醒用戶要正確戴口罩!

相關閱讀:【中美角力】涉不實資訊　Google 刪2500個中國相關YouTube頻道


歌曲改編自家喻戶曉的「Twinkle, Twinkle, Little Star」，在20秒的短誦中，小助手提到在疫情下，民眾應在公眾地方戴上口罩，口罩需要覆蓋鼻及口。不少用戶盛讚Google安排有趣和非常貼心。

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早於今年3月，因應歐美新冠疫情爆發，Google已率先推出「洗手歌」。用戶只需要提出「Hey Google, help me wash my hands」，小助手會播放長達40秒的「洗手歌」，教導用戶正確的洗手方法之餘，達到世界衛生組織建議的「20秒洗手原則」。

 

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撰文 : 馮卓謙

Google 疫情 歌曲 口罩 Google Assistant

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