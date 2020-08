Google小助手唱「口罩歌」 提你要正確戴口罩

全球多國疫情仍然嚴峻,Google 小助手 (Google Assistant) 近日學會「口罩歌」,貼心提醒用戶要正確戴口罩!

歌曲改編自家喻戶曉的「Twinkle, Twinkle, Little Star」,在20秒的短誦中,小助手提到在疫情下,民眾應在公眾地方戴上口罩,口罩需要覆蓋鼻及口。不少用戶盛讚Google安排有趣和非常貼心。

早於今年3月,因應歐美新冠疫情爆發,Google已率先推出「洗手歌」。用戶只需要提出「Hey Google, help me wash my hands」,小助手會播放長達40秒的「洗手歌」,教導用戶正確的洗手方法之餘,達到世界衛生組織建議的「20秒洗手原則」。

