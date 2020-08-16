滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西

▲ 霸菱大中華區投資主管Khiem Do指，短期內市場不太可能出現成長型股票轉向價值型股票的可持續輪動。

滙豐 （00005） 由低位32.1元重返至35元水平，市場憧憬傳統經濟股動力持續，有望拉動滙豐重返40元。不過，霸菱大中華區投資主管Khiem Do表示，短期內資金轉向價值型股票的動力，難以持續，所欠缺的關鍵因素，是疫苗要先面世。

Khiem Do表示，成長股與價值股的板塊輪動將根據新冠病毒疫苗進展、發達和新興市場國家的經濟數據表現「間歇地發生」。他指，短期內，市場難以出現由成長型股票轉向價值型股票的可持續或實質性的輪動，反認為明年某個階段，隨着疫苗面世，令全球經濟前景更明朗時，價值型股票才有可能跑贏成長型股票。

事實上，雖然近期受疫苗消息帶動，經濟復甦預期看高一綫，傳統經濟股表現造好，但疫情在今年內難以消退，以銀行為首的一眾舊經濟股基本面未出現決定性的轉機。

不過，Khiem Do預期，未來6至12個月跨國企業及亞太公司的盈利將繼續增長，全球及亞太股市緃然短綫仍有波動，但上行趨勢未變。

相關文章：【滙豐股價】資金重投傳統經濟股 滙豐上到40元？

【美元危機】黑石副主席韋恩料美元轉弱 建議持有黃金避險

【WVR染藍】中金：阿里巴巴、美團及安踏最大機會「染藍」 納入料獲157億元被動資金追入

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：袁諾曦