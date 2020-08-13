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【甲廈疫情】減租都無用　企業陸續撤走　金鐘甲廈史上最空

股樓投資 19:57 2020/08/13

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早前中美爆發貿易戰，影響企業在港營商信心，個別機構縮減規模，甚至棄租部分樓面，終致甲級商廈租務受累。其後疫情肆虐，加上港區國安法引起的國際爭議，令甲廈市道雪上加霜。據中原（工商舖）統計，上月港島甲廈空置率，按月升0.36個百分點，至7.53%。

細看五大核心區，即灣仔、中環、上環、金鐘、銅鑼灣，以上環升幅最大，按月升1.18個百分點，至6.42%，而金鐘則為空置率最高地區，按月升0.47個百分點，至約8.32%，創歷史新高。

值得留意是，銅鑼灣空置率逆市下跌，按月跌0.82個百分點，至7.37%。中原工商舖寫字樓部董事陳雁樓說，今年5月，銅鑼灣甲廈空置率高見8.73%，其後連跌兩月，相信由於該區集結商業、旅遊及消遣元素，對比純商業區寫字樓租金更具競爭力，而且個別業主面對現實，主動下調叫價，因而吸引企業轉租該區。

  7月 6月 按月變化（百分比）
整體 7.53% 7.17% +0.36
銅鑼灣 7.37% 8.19% -0.82
灣仔 8.26% 7.99% +0.27
中環 5.57% 5.15% +0.42
上環 6.42% 5.24% +1.18
金鐘 8.32% 7.85% +0.47

他續說，全球疫情反覆，雖然近日香港有緩和跡象，惟經濟環境短期難好轉，加上中美關係惡化，在政治不穩的環境下，也影響香港金融中心地位，甲廈市道自然受累。他認為，企業目前迎接困境，時刻節省成本，令港島核心區甲廈需求減少，故各區空置情況均按月惡化，惟不少指標商廈業主開始接受現實，個別單位叫價已見明顯下調，相信陸續吸引實力企業趁低進駐，有助改善大廈樓面丟空情況。

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撰文 : 黃卓賢

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