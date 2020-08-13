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【俄羅斯疫苗】杜特爾特參與測試？ 改口明年5月才接種

環球社會熱點 19:34 2020/08/13

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菲律賓的新冠肺炎疫情在東南亞佔據前列，急需新冠疫苗遏制病毒傳播，繼向中國提出要求後，日前又向宣稱即將完成新冠疫苗的俄羅斯招手。菲律賓總統杜特爾特曾經宣稱，願意率先參與疫苗實驗；但他貫徹極速改口的風格，如今改變說法，稱最快明年5月才會接種。

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杜特爾特（Rodrigo Duterte）對於取得俄羅斯疫苗的態度積極，日前向國營廣播公司RTVM明言：「我將公開接種（疫苗），成為首個參與實驗的人。」

不過，杜特爾特的說法迅速有變。官方的菲律賓通訊社周四說法有變，引述總統府發言人指，杜特爾特可能最快在明年5月才接種俄羅斯疫苗。

菲律賓通訊社同日提到，菲律賓將會參與俄羅斯疫苗的第三階段測試，並在今年10月開始。這意味，杜特爾特已經退縮，不會再身先士卒充當「白老鼠」。

杜特爾特日前在RTVM的訪問宣稱，他對俄羅斯的疫苗充滿信心，認為其疫苗對人類有益，希望到年底時，可過一個沒有新冠肺炎的12月。他不諱言，憑菲律賓與俄羅斯的關係，相信能比其他國家優先獲得疫苗。

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責任編輯：陳啟賢

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