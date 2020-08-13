英法院裁定警方侵犯私隱 須即停用人臉辨識技術

人臉辨識技術於多國存在爭議。近日英國南威爾斯 (South Wales ) 法院，處理一宗警方因使用人臉辨識技術協助調查，被控侵犯私隱的案件。日前法院判處警方敗訴，需即時停止有關技術。



一個居住於英國南威爾斯的市民，於去年5 月向法院提出訴訟，控告英國警方侵犯私隱，在未有預先通知的情況下，用人臉辨識鏡頭拍攝其面容。法院最初判處他敗訴，但在提出上訴後，獲上訴庭判勝訴。

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上訴庭指警方使用人臉辨識技術，不公正地影響當事人的私隱生活，警方亦無法證明人臉辨識技術沒有存在偏見問題，故此判警方敗訴。



南威爾斯警方回應指，他們不考慮再上訴，會再用其他方式配合判決，但並無提及實際會用甚麼方法。

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英國早於 2016 年開始，容許警方在倫敦和南威爾斯，試行測試人臉辨識技術，由於其準確度引起倫敦民眾不滿，倫敦2020年已轉用Clearview AI 系統。

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