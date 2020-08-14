常掛「改革」在口邊 馬克龍自傳：危機中的出路（訂戶專享）

▲ 常掛「改革」在口邊 馬克龍自傳：危機中的出路

黎巴嫩爆炸轟動全球，法國牽頭為黎巴嫩籌集財政援助，總統馬克龍多次要求，這個法國前統治地推動在政治及經濟上改革。馬克龍自參選總統以來，不斷提到改革、變革，「革命」（Revolution）成為他親筆自傳的題目。

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今次介紹的好書名為《Revolution》，是馬克龍（Emmanuel Macron）自傳的英文譯本，中文譯本名為《變革的力量》。在馬克龍看來，改革是應對大大小小危機的方法和出路。

馬克龍的法國夢

馬克龍執政前，法國經歷數年不穩定，國民急於尋求解決方法，正好說明為何這書一度登上暢銷書籍排行榜。他撰寫自傳時，僅掌權數個月，稱首要任務是恢復法國昔日的輝煌，並令國民相信自己和國家。

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馬克龍在書中序言提到，全球化、數碼化、社會不平等、氣候變化的威脅、地緣政治衝突、恐怖主義、歐洲分裂、民主危機等，都是世界動盪不安的徵兆；有危便有機，法國須在種種機遇中分一杯羹。

他認為，雖然改革是上個世紀、老生常談的應對方法，但至今仍然有用，推動改革才可在危機中覓得新出路。他提出「徹底的民主革命」，承諾重視人民的聲音和共同意志。

馬克龍的歐洲夢

馬克龍的政治野心絕對不限於重振法國，同時希望借英國脫歐的危機，團結整個歐盟，讓法國成為「歐盟一哥」。英國脫歐助長歐盟內的「分離主義」，意大利、西班牙國內的脫歐呼聲一度高漲，為歐洲一體化敲響警號。

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馬克龍指出，歐盟接受自己因循守舊、缺乏願景，等同不斷削弱自己的力量；縱然英國脫歐是歐洲枯竭的徵兆，但提醒了各成員國必須開始履行改革的責任。

他提倡，重新建立對歐洲的願景，以3個概念制定改革歐洲的計劃：主權性、對未來的理解 、民主，呼籲成員國摒棄各自為政的現有做法，團結一致執行改革。

惟知易行難，相信並不容易做到。而且最弔詭的是，歐盟成員國衍生的懷疑主義，正是因為想各自為政，不想失去決策的主導權。

法國和歐盟革命尚未成功，馬克龍仍須努力。如果他成功推動腐敗多年的黎巴嫩改革，相信是其政治生涯重要政績，更易說服國民他有能力重振法國昔日的光芒。

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記者：鄧燕君