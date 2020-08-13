【阿里巴巴9988】淘寶造物節2020吸引20萬商家參與　助創意品牌曝光　

阿里巴巴（09988）一年一度的淘寶造物節，今年已經是第五屆舉行，為期4日的活動於日今日結束，由於受新冠肺炎疫情影響，今年跟過往不同，就是結合綫上綫下方式。

參與淘寶造物節的商家未能前往現場，在綫下亦會開展公路之旅，帶同作品由杭州出發，前往成都、西安及武漢，在4個城市與淘寶造物節的粉絲互動交流。

阿里巴巴集團首席市場官董本洪表示，今屆造物節把綫上體驗「升值」，推出3D虛擬產品「淘寶人生」提升節日的互動性，用戶可通過虛擬化身，體驗6個不同主題的城堡。

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自疫情爆發以來，網購發展亦愈來愈迅速。董本洪說：「疫情爆發半年，網購更普及，使用人數更多，購買量亦更多，也幫助到綫下零售店能利用網絡維持業務，故網購店業務在疫情後，更大程度和每個人的生活結合在一起。

為期4日的淘寶造物節，吸引了20萬個商家參與，較去年足足增加了1倍。阿里巴巴集團首席市場官董本洪指，如果每年翻一番，不久將來就會有百萬的年輕創業商家，把興趣變事業了。

今年造物節，淘寶宣布推出創意商家評選機制，為具創造力的商家及創業者，提供一年品牌曝光及市場推廣資源支出。獲第三方評判團選出的商家，可登上淘寶「千人千面」個性化推薦功能的「有好貨」欄目內，提高知名度和曝光率。

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以下跟大家分享一下幾間參與造物節的商家。

若飯液體便當

公司成立於2015年，是由幾位程式編寫員創立。當初是希望解決他們因忙碌的工作，連吃飯的時間都沒有，故有了這個想法，研發出一些液體便當，可減省了食飯的時間。

可能好多人覺得食飯是種享受，怎麼如此匆忙了事，若飯創始人邵煒就說，也不是人人都這樣想，尤其像他們做寫程式的，一坐下來就寫幾小時，很難抽時間去食飯，但若飯就能解決到他們果腹的需要，而且很飽肚。而他最想讓人認識的，是很多人普遍認為一些營養棒或代餐是有減肥作用，但其實不是的，現在他們的用家亦主要是男生為主。

▲ 若飯創始人邵煒 （相片由受訪者提供）

▲ 相片由受訪者提供

▲ 相片由受訪者提供

尋影

尋影是由一群年輕科技人和攝影玩家組成，他們利用人工智能研發的攝錄機—Obsbot。尋影創始人吳長暉說：「相信大家也看過不少科幻大片，戲裏總有一些代表未來科技的裝備讓我們印像深刻，甚至一些攝像器材只需一句指令或肢體動作，便能啟動並自動進行影像記錄。但現實中，當人們需要進行影像記錄時，若不借助攝像師的協助，幾乎無法更好地完成。所以很多人都希望有一天能像影片中那樣，擁有一台有靈魂的攝像機，輕鬆記錄自己的生活，這就是我們設計這款AI攝像機的初衷。」

未來他希望研製更多具性價比的AI產品，讓AI攝錄機走進更多人的生活。曾經就有一位客人令他留下難忘的回憶，是一位截肢的大叔，開着電動輪椅，通過他們的AI攝錄機紀錄子女的生活，因為他從未想過可以這樣做，但尋影幫到他。

▲ 尋影創始人吳長暉 （相片由受訪者提供）

▲ 相片由受訪者提供

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