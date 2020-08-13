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海水都飲得? 最新研究加入MOF 曬30分鐘即可飲用

環球政經 19:02 2020/08/13

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全球淡水資源有限，多個國家致力研究海水化淡技術。近日澳洲有大學成功研發太陽能海水化淡技術，只需30分鐘即可淡化海水，比現時技術有更高效率。


目前海水淡化廠運用蒸發技術，透過低溫技術將水脫鹽，但因為建立成本高昂，加上需要耗用大量能源，導致技術未能普及。最近澳洲蒙納殊大學 ( Monash University ) 成功研發太陽能海水化淡技術，透過於海水中加入金屬有機框架材料 MOF，捕捉海水裏面的鹽與雜質，再過濾海水的污染物，從中生產淡水。

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團隊研究顯示，將 MOF 加入水，再將海水曝曬30分鐘，即可將水中總溶解固體從 2,233 ppm 降至 500 ppm 以下，比世衛建議的安全飲用水標準 600 ppm 還要低。團隊表示，1 公斤 MOF 每天能生產 139.5 公升的淡水，而且清洗容易，只要放在陽光下 4 分鐘就能再使用，效率更高而且所需能源也比較少。


MOF 是一種具多孔性的材料，能吸收各種分子與粒子，過往常用於碳捕捉、各式電池電極與催化劑，具有超高表面積，若將一茶匙的 MOF 攤平，面積可跟足球場差不多大。
 

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撰文 : 馮卓謙

太陽 澳洲 太陽能 大學
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