特朗普抱怨花灑水力弱 美國能源部竟然有意修例

▲ 美國總統特朗普抱怨美國的花灑頭水流不夠強勁，美國能源部擬放寬規定。

美國總統特朗普早前出席公開場合時，曾抱怨美國的花灑頭水流不夠強勁，令他要花費更多時間沐浴。美國能源部擬放寬規定，提升美國花灑水流量。但有環保團體批評美國政府的提議很愚蠢，指修改規定會導致民眾沐浴時浪費更多水。

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美國總統特朗普（Donald Trump）本月訪問俄亥俄州的惠而浦（Whirlpool）工廠時，就曾經抱怨花灑水流太弱，甚至要額外浪費20分鐘的時間，等待水由花灑滴落。

特朗普更指出：

如果你打開花灑，像我一樣的話，你會發現自己無法好好清洗美麗的頭髮。 （You turn on the shower -- if you’re like me, you can’t wash your beautiful hair properly,）

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根據美國於1992年的規定，美國的花灑頭每分鐘的水流量不可超過2.5加侖（約9.5公升），整個花灑裝置都納入計算。但美國能源部計劃放寬規定，改為限制每個獨立花灑頭的水流量，每分鐘不可超出2.5加侖。

但節能組織「器具能效標準認識計劃」（ASAP）執行主任德拉斯基（Andrew deLaski）表示，上述提議很愚蠢。德拉斯基指出放寬規定後，如淋浴裝置使用4至5個的花灑頭，每分鐘的水流量可高達10至15加侖（約38至57公升），會耗用大量水源。

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責任編輯：鄭錦玲