特朗普抱怨花灑水力弱 美國能源部竟然有意修例

美國總統特朗普早前出席公開場合時,曾抱怨美國的花灑頭水流不夠強勁,令他要花費更多時間沐浴。美國能源部擬放寬規定,提升美國花灑水流量。但有環保團體批評美國政府的提議很愚蠢,指修改規定會導致民眾沐浴時浪費更多水。

美國總統特朗普(Donald Trump)本月訪問俄亥俄州的惠而浦(Whirlpool)工廠時,就曾經抱怨花灑水流太弱,甚至要額外浪費20分鐘的時間,等待水由花灑滴落。

特朗普更指出:

如果你打開花灑,像我一樣的話,你會發現自己無法好好清洗美麗的頭髮。

(You turn on the shower -- if you’re like me, you can’t wash your beautiful hair properly,)